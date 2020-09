Te proeven dit weekend: “Brood van Meldertse tarwe, een zeldzaamheid, maar het is gelukt” Rutger Lievens

18 september 2020

14u00 1 Aalst Vers brood gemaakt van lokale tarwe is tegenwoordig een zeldzaamheid. Wat een eeuw geleden dagelijkse kost was en nu een hele klus blijkt, hebben ze in Meldert en Asse opnieuw kunnen klaarspelen. Het resultaat van deze samenwerking tussen boer, maalderij en bakker heet ONS Brood.

“Het is zeldzaam geworden in Vlaanderen”, zegt Frank Van Boxstael van HOGENT, die de bakker, de boer en de maalderij samenbracht. “Veel telers van bij ons slagen er niet meer in om goeie baktarwe te telen. Bij de maalderij kiezen ze daarom vaak voor goedkopere bloem uit het buitenland. Heel veel bakkers kiezen ten slotte voor zekerheid, en verkiezen een bloem met een constant resultaat. Voor dit project zochten we dus de juiste landbouwer, juiste maalderij en de juiste bakker die bereid zijn met een lokaal product aan de slag te gaan.”

Korte keten

Luc De Neef is de boer in het verhaal. Zijn zorgboerderij Ons Dagelijks Groen, groeide in Meldert uit tot een begrip. “100 jaar geleden was het normaal dat de boer de maalder kende en de maalder de bakker kende. Er was sprake van een korte keten, die tegenwoordig weg is. We willen opnieuw weten waar ons graan uiteindelijk terechtkomt. Bij Ons Dagelijks Groen hadden we al veel aandacht voor de korte keten wat betreft onze groenten en fruit. We willen dit nu doortrekken naar de productie van brood, zegt Luc.

De meeste baktarwe wordt in België geïmporteerd, maar er is nood aan goede en duurzame baktarwe. Ons Dagelijks groen teelt daarom een oude Zeeuwse baktarwe. Maalderij Baeten in Meldert maalt de tarwe op steen. Siegfried en Kurth Baeten van de gelijknamige maalderij in Meldert denken dat hier toekomst in zit. “Zoals we nu samenwerken is het rendabel. Als we het volume nog kunnen opdrijven zal het zeker interessant zijn”, zeggen ze. “Iedereen heeft er iets aan verdiend, en zo kan het blijven bestaan.”

Summum

Na de Tweede Wereldoorlog begonnen de korte ketens al onder druk te staan, maar vanaf de jaren 60 veranderde alles. “Het beleid was erop gericht massaal veel voedsel te produceren om de voedselzekerheid te garanderen. Eén van de neveneffecten was dat prijs ging bepalen wat er geteeld werd, wat de maalders verwerkten én wat er op je bord belandde”, zegt Frank Van Boxstael van HOGENT, Departement Biowetenschappen en Industriële Technologie. Met het project Lokaal Brood probeert de hogeschool de partnerschappen van vroeger te herstellen. “In België is 85% van het brood gemaakt van buitenlands graan. Brood van hier is dus bijna nergens te vinden en ONS Brood is het summum, het is regionaal, geproduceerd in Meldert en Asse.”

Bart Van Dooren van de bakkerij Brovado in Asse kreeg 1.100 kilogram bloem van maalderij Baeten. “Daarmee zullen we ongeveer 2.000 broden van 700 gram kunnen bakken”, zegt bakker Bart. “We maken er ook ovenkoeken mee, omdat dat een specialiteit is in de streek. We bieden een wit en een bruin brood aan. Is het op, dan is het op. Het brood kost 2,70 euro. Het heeft ook een naam gekregen: ONS Brood”, zegt de bakker. Als de verkoop een succes is, dan doen de boer, de maalder en de bakker volgend jaar verder.

Het lokale ONS Brood wordt voorgesteld tijdens H-eerlijk Lokale Picknick op 20 september bij Ons Dagelijks Groen in de Kammenkouterstraat 80 in Meldert. Picknicken kan, van 11 tot 15 uur.

Op zaterdag 17 oktober worden, samen met start van de Week van de ambachtelijke bakker, nog 3 andere Lokaal Brood initiatieven in Vlaanderen gelanceerd. Ontdek er binnenkort alles over op lokaalbrood.be en bakkersvlaanderen.be.