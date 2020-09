Te bezoeken: archeologische opgravingen op het Esplanadeplein Rutger Lievens

18 september 2020

14u13 0 Aalst Op zondag 27 september geven de archeologen van SOLVA rondleidingen op het Esplanadeplein in Aalst. De onderzoekers vonden er niet alleen een Op zondag 27 september geven de archeologen van SOLVA rondleidingen op het Esplanadeplein in Aalst. De onderzoekers vonden er niet alleen een middeleeuwse brug over de toenmalige gracht van de omwalling , er werden ook hondenskeletten van 500 jaar oud teruggevonden.

“Gezien de huidige restricties zullen de rondleidingen anders verlopen dan we gewoon zijn. De rondleidingen zijn beperkt in aantal en een registratie vooraf is verplicht (niet voor kinderen -12 jaar). Inschrijven kan via de website.”

Registreren en een mondmasker dragen is verplicht. De rondleidingen vinden plaats in groepjes van 10 (9 bezoekers en 1 gids).