Tattooshop trilt op grondvesten, stof en lawaai op terras café Den Babbelaer: “Al vijf jaar in de miserie door werken” Rutger Lievens

20 augustus 2019

16u22 0 Aalst Al vijf jaar moeten bewoners en handelaren van de Klapstraat letterlijk door het stof door werken in de buurt en de toestand verbetert er niet op. “Nu ligt opnieuw de straat open. Omdat die was kapotgereden door het zwaar vrachtverkeer van enkele werven in de buurt”, zeggen handelaren. De tattooshop is tijdelijk gesloten, op het terras van Den Babbelaer moet je stof en lawaai verduren.

Ze hebben het echt gehad, Mariska Van Lissum van Tattoo Cirk en Els Verbraekel van café Den Babbelaer. Beide vaste waarden van de Klapstraat moeten met lede ogen aanzien dat de straat voor hun neus voor de zoveelste keer wordt herschapen tot een stofwolk. Boormachines en graafmachines overstemmen de gesprekken op het terras van Den Babbelaer. Alles wat loshangt in het decor van Mariska’s tattooshop trilt mee. Mariska heeft al haar afspraken van vandaag en gisteren verplaatst naar een latere datum. Tattoo’s zetten vergt een vaste hand en concetratie en dat is moeilijk als het huis aan het trillen is. Dit weekend plant ze wel mee te doen met Cirk! Ook het terras van Den Babbelaer zal open zijn met Cirk!

Cement draaien aan het terras

“Vijf jaar geleden is het begonnen met de bouw van bouwproject Karmel in de Louis D’Haeseleerstraat. Al dat vrachtverkeer dat hier is gepasseerd, dat was echt niet meer normaal”, zeg Els Verbraekel. “Stenen kwamen los bij ons thuis”, zegt Mariska. Els zegt dat er bij haar thuis een scheur in de muur zit. Na de bouwwerken van Karmel startte de bouw van de wetenschapscampus van het Sint-Jozefscollege. “Vrachtwagens stonden voor de deur, naast het terras, cement te draaien. Wat mijn klanten allemaal hebben doorstaan. Soms stond ik er verbaasd naar te kijken. Ze moeten ons graag zien”, zegt Els, die toch spreekt van fors inkomstenverlies op sommige momenten. “Vooral ‘s middags bleven de mensen weg”.

Mariska Van Lissum herinnert zich dat heuse modderstroom door de straat spoelde toen het eens fors regende. “En niet alleen de Klapstraat is al jaren een werf, ook in de Pontstraat wordt er veel gewerkt. Ik woon op de hoek van de Klapstraat en de Pontstraat. Als ik uit mijn raam kijk dan zie ik overal werven en graafmachines”, zegt Mariska. “Nu ligt de straat dus opnieuw open. Een echte schande. Ik hoop echt dat dit de laatste keer was en dat we als zelfstandigen in de Klapstraat een hinderpremie krijgen.”

Hinderpremie

Volgens Carlos De Troch van het kabinet van schepen van Openbare Werken Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) kunnen de zelfstandigen wel degelijk een hinderpremie aanvragen. “Maar dat is niet bij de stad dat ze dat moeten doen, maar bij Vlaanderen”, zegt hij. “De huidige werken - de heraanleg van de straat - is nodig. Het vrachtverkeer van de werven uit de buurt heeft schade veroorzaakt aan de straat. De Klapstraat lag vol putten. Het is niet zo dat de belastingbetaler opdraait voor die kosten. De aannemers zullen betalen wat ze hebben beschadigd.”