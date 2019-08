Tak van boom komt op voertuig terecht Koen Baten

06 augustus 2019

11u29 0

In de Erembodegemstraat in Aalst is gisteren rond 14 uur een tak van een boom op een auto terechtgekomen. De tak brak af van een boom. De wagen raakte aanzienlijk beschadigd door de tak. Bij het incident vielen gelukkig geen gewonden.