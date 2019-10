Tachtiger mist controle in bocht, botst tegen geparkeerd voertuig en belandt op zijn dak Koen Baten

05 oktober 2019

15u02 0 Aalst In de Bredestraat in Aalst is zaterdagochtend een 82-jarige bestuurder met de schrik vrijgekomen na een zwaar ongeval. De man schatte een bocht verkeerd in en botste tegen een geparkeerd voertuig waarna hij over de kop ging.

Het ongeval gebeurde rond 11.15 uur. De tachtiger was onderweg met zijn voertuig toen in het de bocht plots mis liep. Een buurtbewoonster zag het ongeval gebeuren. De bestuurder van het voertuig bleef gelukkig ongedeerd bij het ongeval, maar was wel danig onder de indruk. De schade aan beide voertuigen was bijzonder groot en moesten getakeld worden.

Door het ongeval was er tijdelijk geen verkeer mogelijk in de Bredestraat, maar de hinder bleef beperkt.