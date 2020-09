Taalpunt Nederlands opent in Utopia Rutger Lievens

21 september 2020

16u30 1 Aalst In Utopia in Aalst is het ‘Taalpunt Nederlands’ geopend. Het Taalpunt richt zich tot nieuwkomers en anderstaligen die Nederlands willen leren of oefenen, maar ook tot alle Vlamingen die moeite hebben met lezen of schrijven. Je vindt het Taalpunt in Utopia op het gelijkvloers. Het springt in het oog door de muurschildering die werd aangebracht door huiskunstenares Joke De Groot.

Taalpunt Nederlands bevat taalcursussen, woordenboeken, leerboeken, leesboeken in eenvoudige taal, Nederlandstalige films, taalspellen en Wablieft-kranten. Er is een aanbod voor volwassenen maar ook voor kinderen. Leerkrachten kunnen in het Taalpunt terecht voor educatieve materialen ter ondersteuning van hun lessen. Zoals steeds zijn inschrijven in de bib en het uitlenen van materialen gratis.

“Een goede kennis van het Nederlands is essentieel om in onze samenleving mee te kunnen draaien,” licht Karim Van Overmeire, schepen van Onderwijs, Bibliotheek en Inburgering (N-VA) toe. “Taal opent de weg naar werk, naar het verenigingsleven, naar contacten met je buren. Het is dan ook logisch dat Utopia bijzondere aandacht besteedt aan mensen die het Nederlands voorlopig minder goed beheersen, of dat nu Vlamingen of nieuwkomers zijn.”

Taalcoach

Arnoud Van Der Straeten, diensthoofd bibliotheek, verwoordt het als volgt. “Utopia reikt de hand naar anderstaligen die Nederlands willen leren. We hadden daar al aandacht voor bij de samenstelling van onze collectie, maar nu ook met dit Taalpunt. Utopia heeft hiervoor samengewerkt met het onderwijs, de taalcoach, hogescholen en de lerarenopleidingen.”

Utopia biedt rondleidingen aan op maat voor leerkrachten NT2, al dan niet in klasverband. Elien Amerijckx, taalcoach van de stad, houdt iedere eerste woensdag van de maand (uitgezonderd in de zomervakantie) tussen 13.00 en 16.30 uur spreekuur in Utopia. “Mijn aanwezigheid in het Taalpunt moet ervoor zorgen dat leerkrachten nog makkelijker de weg vinden naar ons aanbod”, zegt ze. Leerkrachten en medewerkers uit het basisonderwijs kunnen op haar beroep doen voor een rondleiding of voor ondersteuning.