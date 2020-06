Taalbubbels geeft anderstaligen ook deze zomer taalbad: “Vrijwilligers gezocht” Rutger Lievens

29 juni 2020

13u29 2 Aalst Taalbubbels in Aalst is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Taalbubbels geeft anderstalige leerlingen, die tijdens de grote vakantie weinig of geen Nederlands spreken, de kans om de taal te oefenen.

De anderstaligen komen in contact met Nederlands, niet aan de klassieke schoolbanken, maar via leuke activiteiten zoals muziekworkshops, kookactiviteiten, sport en spel, knutselen, uitstappen... Het Nederlands van de kinderen en de jongeren wordt opgefrist zodat ze vlot kunnen starten met het nieuwe schooljaar. Uiteindelijk is het de bedoeling om de slaagkansen in het onderwijs te verhogen en de leerachterstand tegen te gaan.

Deze zomer vindt Taalbubbels plaats van 3 tot 14 augustus 2020 in de Academie voor Beeldende Kunsten. Voor de begeleiding doet de stad net als vorige jaren een beroep op vrijwilligers.

Stel je kandidaat

Zie jij jezelf deze activiteiten mee helpen voorbereiden en begeleiden en beschik je over een sociaal/pedagogisch diploma of ben je daarvoor in opleiding? Neem dan zeker contact op met het team Inburgering. Je geeft zelf aan bij welke leeftijdsgroep jij je het meest comfortabel voelt. Zo kom je in een dynamisch team terecht, krijg je elke dag lunch en drank, een vrijwilligersvergoeding van 34 euro/dag en heb je weer een mooie ervaring om aan je CV toe te voegen.

Taalbubbels is een speels taalkamp dat plaatsvindt van 3 tot 14 augustus 2020. Het richt zich op anderstalige kinderen en jongeren tussen 5 en 18 jaar die in Aalst wonen, of in Aalst naar school gaan. Om de kinderen te begeleiden zoekt de stad naar vrijwilligers die het taalteam willen versterken.

Meer info: via taalbubbels@aalst.be of 053/77 93 00 Aalst, 29 juni 2020