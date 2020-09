Sylvie opent ‘Craft Queens’ in du Parc Rutger Lievens

02 september 2020

14u49 2 Aalst Craft Queens, zo heet het nieuwe creatief atelier voor kinderen, jongeren én volwassenen in du Parc in Aalst. Sylvie Van Den Bossche gaat er aan de slag met haar naaimachine en zal er lessenreeksen en workshops organiseren.

Het historische fabrieksgebouw is sinds vorig jaar de nieuwe thuishaven voor jeugd, families en sporters. In de textielfabriek waar ooit panty’s, kousen en sokken werden gemaakt, is momenteel al een binnenspeeltuin, fitnesscentrum en sporthal gevestigd en opent later ook nog een polyvalente zaal en indoor trampolinepark. Vanaf september kunnen ook creatievelingen er terecht: dan opent Craft Queens er een creatief atelier voor kinderen, jongeren én volwassenen.

Fabrieksgebouw

“We leggen momenteel de laatste hand aan de inrichting van ons atelier”, zegt initiatiefneemster Sylvie Van Den Bossche. “Op de eerste verdieping van het gerenoveerde fabrieksgebouw van du Parc vonden we de geschikte locatie voor onze creatieve activiteiten. Hier hebben we een ruim en gezellig atelier, vol natuurlijk licht. Ideaal voor onze creatieve ateliers, lessenreeksen en workshops.”

Craft Queens ontstond uit Sylvie’s droom om een gezellige plek te creëren waar mensen samen kunnen genieten van een creatief moment. “Ik vind het heerlijk om aan een creatief project te werken. Mooie materialen uitzoeken, kleuren combineren, composities bepalen en dan aan de slag gaan. De liefde voor creatief bezig zijn werd gelegd in mijn jeugdjaren. Samen met mijn creatieve grootmoeder kon ik tijdens schoolvakanties uren bezig zijn met tekenen, schilderen, bloemschikken en boetseren. Later ontdekte ik ook de passie van naaien en borduren.”

Start to sew

Het zijn die ervaringen en vaardigheden die Sylvie nu door wil geven aan anderen in haar creatief atelier. “Het geeft zoveel voldoening als je iets moois onder je handen ziet ontstaan. Dat kan iets nieuws zijn, maar ook afgedankte spulletjes hergebruiken of restylen kan heel tof zijn. Met Craft Queens wil ik nu graag ook de creativiteit van anderen aanwakkeren. Dat doe ik met een uitgebreid aanbod aan workshops en lessenreeksen voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen.”

Inschrijven kan nu al via de website en vanaf september gaan de eerste workshops van start. Bij Craft Queens kunnen volwassenen de meest uiteenlopende workshops volgen, maar bijvoorbeeld ook leren naaien tijdens onze Start to Sew-cursus. Wie al wat meer ervaring heeft, kan zelf aan de slag met onze machines in ons open naaiatelier. In het atelier van Craft Teens mogen kinderen experimenteren, komen hun fantasieën tot leven en mag er al eens gekliederd worden. “Met soms eenvoudige materialen, overgoten met een sausje textuur, kleur en glitter, maken we de meest verrassende objecten. In de komende herfstvakantie organiseren we ook een creatief kamp voor kinderen van 9 tot 12 jaar”, zegt Sylvie.

Craft & Dine/ Craft Parties

Er is ook Craft & Dine. “Een leuke avond waarbij we creatief bezig zijn combineren met een heerlijk buffetje en bubbels in ons gezellig ingericht atelier. Een moment voor jezelf, waarbij je ook nieuwe mensen leert kennen en nieuwe ervaringen opdoet. Creativiteit gekoppeld aan sociale contacten en lekker eten en drinken dus”, zegt Sylvie. “We toveren ons creatief atelier ook graag om tot een gezellige feestruimte, voor jong en oud. Een kinderfeestje, een verjaardag, vrijgezellenavond of teambuilding. Onder de noemer van Craft Parties kan het hier allemaal! Wij zorgen dan voor de creatieve activiteit, alle materialen en de hapjes en drankjes. Het enige wat jij moet doen, is genieten.”

Opendeurdag tijdens Koer & Toer

Samen met de collega-ondernemers van Les créateurs du Parc gooit Sylvie de deuren van haar atelier open tijdens Koer & Toer op zaterdag 12 en zondag 13 september. De 1400 m² aan atelierruimte in du Parc wordt immers bezet door verschillende creatievelingen, waaronder schilders, beeldhouwers, een keramist, een grafisch kunstenaar, een bodypainter, een lederbewerker en nog zoveel meer.

Meer info in het programma van Koer & Toer.

Meer info over Craft Queens en het volledige aanbod vind je op www.craftqueens.be

Craft Queens volgen op sociale media kan via www.facebook.com/Craftqueensandteens en www.pinterest.com/craftqueensandteens