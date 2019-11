SVI Gijzegem meet verkeersstroom voor de school met Telraam-apparatuur Rutger Lievens

20 november 2019

18u44 0 Aalst In het SVI in Gijzegem hangt sinds vandaag een Telraam-toestel aan het raam. Het cameraatje registreert hoeveel fietsers, auto’s, voetgangers en vrachtwagens er passeren in de Pachthofstraat. In Aalst zijn er in totaal 15 particulieren, bedrijven of scholen die deelnemen aan Telraam.

Waarom zou je als particulier de verkeersstroom meten in je straat? Daar kan je verschillende redenen voor hebben. Op de website van Telraam lezen we dit: “Verkeerstellingen waren tot nu een blinde vlek. Telraam zet hier op in door actief met burgers aan de slag te gaan en goede verkeerstellingen aan te leveren. Telraam zorgt voor de onderzoeksvraag en technologie. Burgers leveren de data. De deelnemers leren zo over het verkeer in hun straat, en helpen tegelijkertijd het beleid aan goede verkeerstellingen. Met de data kunnen infrastructuur, verkeerslichten en verkeersplannen efficiënter en beter worden gemaakt.”

Bert Van den Abbeele van SVI Gijzegem hangt de Telraam-apparatuur op omwille van verkeerseducatieve redenen. “De leerlingen kunnen hier iets van leren. Niet alleen de technische kant van dit apparaat is interessant voor in de lessen, de leerlingen leren door de verkeerstellingen ook iets bij over verkeer. We kunnen binnen afzienbare tijd wellicht ook zien wanneer bijvoorbeeld de meeste fietsers aankomen op school. Interessante info”, zegt hij.

Over.morgen

Alles is ook getoetst aan de privacywet. Het toestel is wel een camera, maar in het geheugen belanden geen beelden. Het registreert alleen hoeveel fietsers, voetgangers, auto’s of vrachtwagens er voorbijrijden. Die gegevens worden verzonden naar de website van Telraam. In verschillende andere steden en gemeenten is Telraam al actief, maar tot nu toe niet in Aalst. Burgercollectief over.morgen nam contact op met Telraam, deed een oproep naar geïnteresseerde Aalstenaars en zo komt het dat er op 15 plekken Telraam-technologie hangt. “Op termijn kunnen we die info misschien koppelen aan de info die we krijgen van onze fijn stof-meettoestellen die in de stad zijn aangebracht”, zegt Tom Calloens van over.morgen.

Je kan overigens zelf een Telraam-toestel in elkaar steken. Bij Gotron in Aalst kan je het kopen. Meer info op de website van Telraam.