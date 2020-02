Supportersclubs Eendracht Aalst verenigen zich in ‘Eendracht Maakt Macht’ Rutger Lievens

05 februari 2020

11u36 0 Aalst Eendracht Maakt Macht, zo heet de nieuwe overkoepelende supportersfederatie van Eendracht Aalst. Onder meer de vertegenwoordigers van alle 6 supportersclubs en sfeergroep OPC zullen daar deel van uitmaken.

Samen met de club willen de supporters zich inzetten om bijvoorbeeld de ambiance opnieuw hoge toppen te laten scheren tijdens en rond wedstrijden. “We willen bij onze traditieclub Eendracht Aalst als de supporters de slapende reus te wekken door eendrachtig samen te werken”, zeggen de supportersclubs. “Sinds de club jaren geleden uit de hoogste afdeling van het voetbal verdween lijkt een heropstanding telkens te mislukken. Ook de beleving naast het veld is door de weinig aantrekkelijke wedstrijden en opeenvolgende degradaties niet meer die van weleer.”

Eendracht maakt macht

De overgebleven die-hard supporters trachten daar wat aan te doen door de handen in elkaar te slaan. “Het is de bedoeling opnieuw een overkoepelend orgaan op te richten”, zeggen de initiatiefnemers die zich ‘Eendracht maakt macht’ laten noemen. “Geen afvaardiging binnen de bestuurskamer zoals dat enkele seizoenen geleden nog het geval was maar eerder een spreekbuis naar de clubleiding toe. Het bestuur van Eendracht Aalst is alvast enthousiast en beloofde reeds de verzuchtingen van de supporters te willen aanhoren en samen, eendrachtig met de fans, te werken aan een heropleving van de club.”

Alle erkende supportersclubs hebben zich reeds aangesloten en zullen op regelmatige basis de koppen bij elkaar steken. “Het is ook de bedoeling telkens terug te koppelen naar het clubbestuur zodat zij met onze opmerkingen aan de slag kunnen”, aldus Eendracht Maakt Macht. “Dat Eendracht Aalst een slapende voetbalreus is met nog steeds een enorm potentieel bleek de voorbije seizoenen telkens toen de club kon meedingen voor promotie of wanneer een eersteklasser werd geloot in de beker. Dan loopt het aftandse stadion, tevens een doorn in het oog van de supporters, telkens vol en beleven ze aan de Bredestraat weer de hoogdagen van de jaren 90.”