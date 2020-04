Supportersclub Onion Boys heeft hart voor dieren: “290 kg voor honden van dierenasiel” Rutger Lievens

30 april 2020

17u09 1 Aalst Eendracht Aalst-supportersclub Onion Boys heeft opnieuw een goede daad verricht in deze coronatijden. Dit keer zamelden ze maar liefst 290 kilogram voedsel in voor de dieren van dierenasiel Sint-Hubertus in Aalst.

Het dierenasiel van Aalst deelde op sociale media een oproep. “Onze voorraad hondennatvoer is bijna op. We zijn dus dringend op zoek naar mensen die hondennatvoer willen doneren. Donaties kunnen aan onze poort afgezet worden, wij zorgen dat het veilig binnen geraakt”, aldus het dierenasiel. “Door de coronacrisis blijft het asiel het financieel moeilijk hebben. Ook donaties op het rekeningnummer van het asiel BE11 2930 0097 9048 zijn nog altijd welkom.”

Supportersclub Onion Boys schoot meteen in actie. Eerder gingen ze al bemoedigende spandoeken hangen aan de ziekenhuizen van Aalst. “Ik had gisterenochtend de noodoproep van het dierenasiel Sint-Hubertus opgemerkt. Ik heb meteen de andere Onion Boys aangesproken en we zijn meteen in gang geschoten om voedsel voor de honden op te halen. Eerst hoopte ik op vijftig kilo. Uiteindelijk haalden we 290 kilogram bij mekaar, mede dankzij de bestelwagen van Didier Corthals. Veel succes aan Kathleen, Cynthia, Joy, Stefanie, Melissa en Lincy van Sint-Hubertus”, klinkt het bij de Onion Boys. Zij denken al na over een volgende goede daad.