Studenten doen drie voorstellen om Aalst leefbaarder te maken: “herbruikbare beker-met-chip, het Restjesfeest en de Verlangendeur” Rutger Lievens

06 december 2019

12u54 0 Aalst Studenten van Hogent Odisee en LUCA hebben drie ideeën bedacht om het leven in Aalst beter te maken. Onder leiding van Broeikas gingen ze in het keuzevak Design Thinking Lab//Aalst Challenge Project aan de slag rond challenges voor stad Aalst. Onder meer de herbruikbare beker-met-chip, het ‘Restjesfeest’ en de ‘Verlangendeur’ werden leven in geblazen.

“Als stad sta je steeds voor heel wat uitdagingen. De studenten van HOGENT, Odisee en LUCA gingen onder leiding van Broeikas in het keuzevak Design Thinking Lab//Aalst Challenge Project aan de slag rond challenges voor Stad Aalst. Zij geloofden er alvast in: Aalst leefbaarder maken kan”, zegt Michèle Van Nuffel van Broeikas.

“Design thinking baseert zich op inleving, expertise, creativiteit en outside the box redeneren. Tijdens deze editie kozen de studenten voor de thema’s leegstand, eenzaamheid, voedselverspilling, verpakkingsafval, grijze ontmoetingsplaatsen en Aalst als fietsstad. Onder meer de ‘herbruikbare beker-met-chip’, het ‘Restjesfeest’ en de ‘Verlangendeur’ werden leven in geblazen” zegt ze.

Herbruikbare beker-met-chip

“Jaarlijks belanden er 3 miljard koffiebekers op de afvalberg. De studenten lanceerden met de herbruikbare beker-met-chip een mooi initiatief rond verantwoord consumeren. Personaliseer jouw beker, scan jouw drankje, spaar digitale punten, bekom korting en laat je aanmoedigen door weetjes zoals het aantal bomen dat jij met jouw engagement al hebt kunnen redden. Let’s change the world, one sip at a time”, aldus Michèle Van Nuffel van Broeikas.

Het Restjesfeest

“Onze studenten geven ongebruikte ingrediënten van Aalsterse ambachtelijke handelaren en inwoners een tweede leven en laten ons opnieuw verantwoord consumeren en produceren. ‘Simple solutions for big problems!’ stellen ze. Lever je restjes in, ontvang restbonnen, laat chefs hun ding doen met de ingrediënten en haal jouw kant-en-klare maaltijd af. Restjes over? Doe er wat mee, en help om zomaar liefst 3.6 miljoen ton voedselverspilling per jaar tegen te gaan”, zegt Michèle Van Nuffel.

De Verlangendeur

“Ook eenzaamheid werd aangepakt. De Design Thinkers bedachten de ‘Verlangendeur’, een concept om sociale eenzaamheid tegen te gaan bij bewoners van Aalsterse woonzorgcentra. Schrijf als bewoner je verlangen neer op een deurbordje: uitgelezen voer voor een gesprek of een uitstap. Dit platform kan zowel offline als online m.b.v. een applicatie worden uitgewerkt. Kortom, klein bier naast het organiseren van een bingo”, zegt ze.

Zin om de ideeën toe te passen in je organisatie of wil je meer weten? Contacteer Broeikas op info@broeikas.be. In september wordt het keuzevak Design Thinking Lab//Aalst Challenge Project door Broeikas opnieuw ingericht. Ook goesting om mee na te denken over Aalsterse challenges? Zelfs als je geen student bent aan HOGENT of Odisee, of al bent afgestudeerd, kan je de sessies volgen. Meer info op www.broeikas.be