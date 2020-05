Studenten blokken samen in De Werf (op veilige afstand van mekaar) Rutger Lievens

29 mei 2020

14u03 2 Aalst Ssst... Hier wordt gestudeerd. In De Werf is het deze dagen muisstil. Op de eerste verdieping zijn studenten hard aan het werk, om zich voor te bereiden op de examens. Ze studeren samen, maar wel met respect voor de social distance.

De hele eerste verdieping zit vol studenten, op veilige afstand van mekaar. Een van hen is Ellen Vermeersch (20). Zij volgt de opleiding Biomedische Wetenschappen en is ijverig aan het studeren in de foyer van cultuurcentrum De Werf. “Hier lukt studeren beter dan thuis, omdat je anderen hetzelfde ziet doen. Je voelt je meer gemotiveerd tegenover wanneer je thuis zou studeren”, zegt ze. “Nu zit je superver uit elkaar en dus ben je minder afgeleid. Iedereen is goed aan het werk, want we zitten nu ook middenin de examens. Het is toch al een beetje serieus aan het worden. De pauzes zijn superleuk. Je kan buiten met je vrienden en dan kan je nog eens babbelen. Thuis neem ik andere pauzes en zit ik meer op mijn gsm. Ook langere pauzes. Dus dit is echt wel beter”, zegt ze.

De stad voorziet 200 studeerplekken in De Werf, museum, De Brug en het Trefcentrum.