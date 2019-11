Strijkmarathon bij Familiehulp voor de Warmste Week Rutger Lievens

22 november 2019

09u52 7 Aalst Familiehulp Aalst organiseert in december een strijkmarathon voor De Warmste Week. Vanaf vrijdag 13 december om 12 uur tot zaterdag 14 december om 12 uur gaan de strijksters en strijkers van Familiehulp in het kantoor aan de Oude Gentbaan aan het werk. De opbrengst gaat naar ‘National Domestic Workers Movement’ van zuster Jeanne De Vos.

Op 13 locaties in Vlaanderen is er een strijkmarathon van 24 uur in het kader van de Warmste Week. “Wil jij graag een handje helpen? Dat kan op twee manieren. Stel je kandidaat als strijker (plezier en teamgeest gegarandeerd!) of breng je strijkmanden binnen op een van onze vele locaties. Je betaalt 10 euro voor een half uur en 5 euro per extra half uur strijken”, zegt Familiehulp.

De opbrengst van de strijkmarathon gaat naar ‘National Domestic Workers Movement’ van zuster Jeanne De Vos, een organisatie die strijdt voor betere arbeids- en levensomstandigheden van huishoudpersoneel in India. Mensen kunnen hun strijkmanden binnenbrengen op vrijdag 13 december tussen 12 uur en middernacht. Oppikken kan op zaterdag 14 december tussen 7 uur en 11 uur.

Familiehulp Aalst vind je in de Oude Gentbaan 14. Meer info op de website.