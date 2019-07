Strijd tegen klimaatverandering: Aalst wil 40 procent minder CO2 uitstoten tegen 2030 Rutger Lievens

02 juli 2019

14u39 0 Aalst De stad Aalst wil tegen 2030 40 procent minder CO2 uitstoten. De stad stelt eind volgend jaar een nieuw klimaatplan voor met maatregelen. Of Aalst daar in zal slagen is maar de vraag. In 2014 tekende het stadsbestuur de burgemeesterconvenant en beloofde het al om tegen 2020 CO2 te reduceren met 20 procent. Experts zeggen dat CO2 maar met 4 procent gedaald zal zijn.

De stad Aalst wil samen met 21 andere steden en gemeenten uit Zuid-Oost-Vlaanderen de CO2 tegen 2030 met 40 procent verminderen. “In de zomer van 2018 keurden dertien steden en gemeenten al een regionaal klimaatplan goed in het kader van het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen. Nu stappen ook Aalst, Horebeke, Kluisbergen, Kruisem, Ninove, Oosterzele, Oudenaarde en Wortegem-Petegem in op het project. Vijf van de acht gemeenten hadden al een bestaand plan lopen, voor drie gemeenten is het officiële engagement voor het klimaat helemaal nieuw”, zegt Bart Wallays, directeur van Solva, de intercommunale die de gemeenten samenbrengt.

Regionaal klimaatplan

In januari 2017 ondertekenden 13 steden en gemeenten het Burgemeestersconvenant, het grotere Europese kader voor dit klimaatverhaal. Eén jaar en een intens traject later ligt een regionaal klimaatplan op tafel waarin acties opgenomen zijn om tegen 2030 40 procent minder CO2 uit te stoten en om de gevolgen van de klimaatverandering (zoals droogte, hitte, overstromingen,...) aan te pakken.

Vijf gemeenten, namelijk Aalst, Kluisbergen, Kruisem, Ninove en Oudenaarde vormden de voorlopers voor onze regio. In de periode 2014-2016 sloten zij één voor één klimaat- of energieactieplannen af waarbij werd gestreefd naar 20 procent minder CO2 tegen 2020 of naar een energieneutrale gemeente (Kruishoutem).

Deze vijf gemeenten werden aangemoedigd het Burgemeestersconvenant opnieuw te ondertekenen. Deze keer met de blik op 2030 en met de doelstelling om 40% CO2-uitstoot te reduceren en een adaptatieplan op te maken om weerbaarder te zijn tegen de klimaatverandering.

Minder uitstoot door gezinnen

Schepen van Milieu Katrien Beulens (CD&V) zegt dat Aalst zich engageert voor drie maatregelen uit de lijst die de gemeenten hebben opgesteld in het klimaatplan. “Zo zullen we elke beslissing die we nemen onderwerpen aan een klimaattoets, willen we werken aan het vergrote van het draagvlak en blijven we vzw Bea ondersteunen”, zegt ze.

Maar daar blijft het dus niet bij. “Met de stad werken we aan een eigen klimaatplan. Dat moet eind 2020 klaar zijn”, zegt Beulens (CD&V). Ze erkent dat ze 20 procent reductie tegen 2020 niet zullen halen. “Wat niet betekent dat er niks is gebeurd. Uit recente cijfers blijkt dat de uitstoot bij gezinnen met 4,2 procent is gedaald. We moeten dus vzw Bea blijven ondersteunen”, zegt ze. Aalst wil tegen 2030 veertig procent minder CO2 uitstoten in vergelijking met de uitstoot van 2011.