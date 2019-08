Streekbierenfestival op unieke locatie: kasteeldomein Ronsevaal in Erembodegem Rutger Lievens

26 augustus 2019

15u14 0 Aalst Na de pastorijtuin van Erembodegem en de kerk van Moorsel vindt het Aalsters Streekbierenfestival opnieuw plaats op een unieke locatie: het kasteel Ronsevaal in Erembodegem. Daar vindt het zevende Streekbierenfestival plaats op zaterdag 31 augustus en zondag 1 september.

De organisatoren van het Streekbierenfestival Land van Aalst mogen de enorme tuin gebruiken van het kasteel, dat normaal gezien niet toegankelijk is voor bezoekers. De eigenaar en de organisatoren van het festival troffen een overeenkomst en zo komt het dat voor een keer het domein opengaat voor het publiek. Het kasteel bevindt zich aan de Brusselsesteenweg, de tuin grenst aan natuurgebied De Gerstjens.

“Pal in het groen, een oase van rust, een droomplek voor de kleinsten en ouders. Er is een assortiment van ongeveer 80 bieren, iets om te smullen, muziek en een curiosamarkt”, zeggen de organisatoren. Naast bier zullen er ook biercocktails en alcoholvrije mocktails te krijgen zijn. Voor de jongsten is er een springkasteel.