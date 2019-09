Streekbierenfestival beleeft topeditie in de tuin van kasteel Ronsevaal Rutger Lievens

01 september 2019

17u14 1 Aalst Op het Streekbierenfestival kon je streekbiertjes proeven in een parktuin van een kasteel die normaal niet toegankelijk is voor het publiek. Kasteel Ronsevaal kan je anders alleen zien van op een wandelpad van natuurgebied De Gerstjens. Veel mensen maakten van de gelegenheid gebruik om de grandeur van dichterbij te bekijken.

Aalst telt enkele pareltjes van kastelen, maar de meeste van die gebouwen zijn uit het zicht onttrokken van de eenvoudige sterveling. Heel wat mensen grepen dit weekend om kasteel Ronsevaal aan de Brusselsesteenweg van dichterbij te bekijken. En terwijl van een streekbiertje te proeven natuurlijk.

Organisator Robbe De Koninck sprak van een topeditie. “Ik kan geen cijfer plakken op het aantal bezoekers, maar het is top dit jaar”, zegt hij. Toch keert het Streekbierenfestival niet terug naar dezelfde locatie. “Dat doen we nooit, ons concept is dat we elk jaar op een andere onontdekte plek onze tenten opslaan”, zegt hij.