Straatparkeren vanaf april duurder en betalend tot 19 uur Rutger Lievens

20 december 2019

13u47 112 Aalst De stad Aalst voert vanaf 1 april 2020 een nieuw parkeerbeleid in. Onder meer voor de parkeerplaatsen in straten wijzigt er een en ander: “Voor het eerste uur straatparkeren betaal je vanaf 1 april 2 euro per uur, voor het tweede uur wordt dat 2,5 euro per uur. De parkeerduur wordt teruggebracht naar maximaal 2 uur”, zegt de stad Aalst.

“De stad wil vooral de ‘juiste’ auto op de ‘juiste’ plaats krijgen door een doordacht en vernieuwd parkeerbeleid”, aldus de stad Aalst. “Door de parkeertarieven aan te passen wil de stad aanzetten tot een slimmer gebruik van de parkeerplaatsen in de openbare ruimte: in het stadscentrum dient parkeren op straat vooral voor kortparkeren, om snel boodschappen te doen, en voor bewoners. Wie langer parkeert, kan terecht op of in de verschillende grote parkings in de stad. Voor het parkeren op straat worden daarom vanaf 1 april 2020 een aantal tariefaanpassingen doorgevoerd. Die moeten ervoor zorgen dat het zoekverkeer in de stad vermindert. In een volgende fase, later in 2020, zullen ook aanpassingen doorgevoerd worden in de overige, niet-betalende, zones van het stadscentrum. Die aanpassingen zijn nog in voorbereiding.”

Kortparkeren

“Het vroegere gratis kwartier wordt verlengd tot een gratis half uur”, aldus schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open Vld). “Voor het eerste uur straatparkeren betaal je 2 euro per uur, voor het tweede uur wordt dat 2,5 euro per uur. De parkeerduur wordt teruggebracht naar maximaal 2 uur. Wie langer dan 2 uur wil parkeren begeeft zich beter naar één van de publieke parkings.” Enkel op de (parking van de) Houtmarkt mag je nog 3 uur parkeren. Daar zijn de tarieven ook lager: 1,5 euro per uur voor het eerste uur, 2 euro per uur voor het tweede uur. Dit lager tarief geldt ook in de betalende straten op rechteroever.

Shop & go

Daarnaast zal ook het aantal ‘shop & go’-plaatsen in 2020 verder worden uitgebouwd. “Dit zijn parkeerplaatsen waar je tussen 9 en 19 uur een half uurtje gratis kan parkeren terwijl je een boodschap gaat doen. Je hoeft hiervoor geen ticket te nemen. Na het half uur moet je je wagen wel verplaatsen. Doordat niemand langer dan een half uur mag parkeren op deze plaatsen, is er ook meer kans om een vrije parkeerplaats te vinden. Na 19 uur kunnen alle ‘shop & go’-plaatsen ook door bewoners gebruikt worden. Op dit moment zijn er al een 30 tal ‘shop & go’-plaatsen in Aalst te vinden”, aldus het stadsbestuur.

Tot 19 uur betalen

Ook het einduur van het betalend parkeren zal verlengd worden. Vanaf 1 april 2020 moet er in het centrum betaald worden tot 19 uur in plaats van tot 18 uur. Ook ’s avonds neemt de parkeerdruk immers overal toe.

Op de parking Keizershallen zal je vanaf 1 april 2020 het eerste uur gratis parkeren. De parking wordt ook betalend tot 19 uur, maar dankzij het gratis eerste uur blijft de parking de facto gratis voor wie na 18 uur de parking oprijdt. Hier betaal je voor een halve dag 2,5 euro – dit verandert niet. Voor een volledige dag wordt dit 4 euro. Een maandabonnement kost voortaan 40 euro.

Boete van 25 euro

Wie niet over een geldig parkeerticket beschikt, ontvangt tot op heden een ‘halve dag- ticket van 16 euro’. Deze retributie kan je dus twee keer per dag ontvangen als je een hele dag op dezelfde plaats blijft staan. Dit leidt tot heel wat verwarring en ergernis en daarom verandert dit. Wie niet over een geldig parkeerticket beschikt, krijgt vanaf 1 april een ‘volledige dag-ticket’ van 25 euro aangerekend.

Prijswijzigingen bewonerskaart

Een laatste aanpassing gaat over de kostprijs van de bewonerskaarten. Het tarief voor een eerste bewonerskaart wordt enkel geÏndexeerd, maar het tarief voor een tweede bewonerskaart wordt verhoogd naar 200 euro. Voor een eerste bewonerskaart betaal je nu 31,50 euro per jaar. Voor een tweede bewonerskaart betaal je nu nog 120 euro per jaar.

“Door de tarieven voor het straatparkeren op te trekken en deze te combineren met het gratis half uur wordt het duidelijker dat de parkeerplaatsen op straat vooral bestemd zijn voor kortparkeren, terwijl langparkeren goedkoper is op één van de grotere betaalparkings. Ook het aangepaste einduur van betalend parkeren ontmoedigt het parkeren op straat, waardoor bewoners meer kans hebben om een parking in de buurt van hun woning te vinden”, aldus het stadsbestuur.

Nieuwe parkings

Om de parkeerdruk in de binnenstad op te vangen, worden er in de loop van 2020 ook nieuwe parkings in gebruik genomen, zo zegt de stad. “Begin 2020 zal een deel van de personeelsparking van Tereos, aan de Frits De Wolfkaai, tijdens het weekend (vrijdagavond tot maandagochtend) voor iedereen opengesteld worden”, klinkt het. “In de tweede helft van 2020 gaat de nieuwe pendelparking in gebruik. Daar is een gebouw in aanbouw van 900 parkeerplaatsen. Tijdens de weekdagen dient die parking vooral voor de pendelaars, maar op zaterdag is dit een publieke parking nabij het centrum, aan interessante tarieven. Verder wordt tegen 2022 op het Esplanadeplein een ondergrondse parkeergarage voorzien met een parkgebied bovengronds als groene toegangspoort naar de scholen in de omgeving en naar het winkelcentrum van Aalst.”