Stormt het met carnaval? “De toestand wordt op de voet opgevolgd”, zegt de burgemeester van Aalst Rutger Lievens

17 februari 2020

18u58 0 Aalst God is een Aalstenaar, zeggen ze in de carnavalsstad wel eens wanneer ondanks alle slechte weersvoorspellingen toch de zon schijnt op carnavalszondag. De voorspellingen van het KMI zien er dit jaar niet goed uit: somber weer, veel kans op regen en wind.

De weersvoorspelling van het KMI luidt voorlopig als volgt: “Zondag wordt het meestal somber weer met veel bewolking en kans op regen of buien. Het zou enkele graden zachter kunnen worden met maxima rond 13 graden in het centrum. De wind waait overwegend krachtig uit het zuidwesten”, staat er te lezen.

Moeten we ons zorgen maken? Op Facebook is er alvast een oproep om een kaarsje te doen branden voor goed weer met carnaval. Ondertussen houden burgemeester D’Haese (N-VA), de politie en brandweer van Aalst de toestand in de gaten.

“Samen met de verschillende disciplines in de Veiligheidscel (brandweer, politie, medische, logistiek en communicatie) bekijk ik als burgemeester deze week de verschillende weermodellen en in het bijzonder de interpretaties van windsnelheden in km/uur en/of beaufort”, zegt de burgemeester van Aalst.

“Het gaat over windsnelheden die gedurende tien minuten moeten worden opgemeten en ook de hoogte van meting is belangrijk. We gaan dat proberen te objectiveren en meer bepaald ook in functie van de praalwagens en de mensen die daar op staan. Pas dan zullen deze week de normen worden bepaald van maximaal toegelaten windsnelheden (zonder maatregelen te moeten nemen). Het is een niet te onderschatten verantwoordelijkheid die op de schouders van de burgemeester rust. De toestand wordt op de voet gevolgd.”