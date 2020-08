Stormloop bij Brantano Aalst: “75% korting, daarvoor schuif ik graag eens aan” Rutger Lievens

22 augustus 2020

11u21 0 Aalst De uitverkoop bij Brantano brengt ook in Aalst veel mensen op de been. Er staat een wachtrij tot voorbij het tankstation, bijna tot aan sportwinkel Foncé.

De schoenenketen ging failliet en vandaag start de uitverkoop, ook in de winkel aan de Brusselsesteenweg in Aalst. Om iets na 8 uur zaterdagochtend stonden de eerste koopjesjagers al aan te schuiven terwijl de winkel pas om 10 uur opengaat. Linda en bubbel staat er sinds 20 na 9 en een uur later staan ze aan het begin van de parking van Brantano. “Ik shop eigenlijk niet graag, maar 75% korting... Daarvoor kom ik toch eens buiten”, zegt Linda. “We komen een voorraad schoenen inslaan, het is niet voor één paar schoenen dat we hier staan aan te schuiven. De kinderen gaan binnenkort naar school en er zijn de uitgestelde communiefeesten.”



