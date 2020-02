Storm Dennis komt eraan: stadspark gesloten vanaf zaterdag- tot maandagavond Rutger Lievens

14 februari 2020

15u17 14 Aalst De storm Dennis treft ons land de komende dagen en ook in Aalst neemt men zijn voorzorgsmaatregelen. Zo zal het stadspark van zaterdag tot maandag dicht zijn.

Het KMI waarschuwt voor hevige rukwinden door storm Dennis. “Die zullen ons land teisteren vanaf zaterdag 15 februari tot en met maandag 17 februari. Daarom kondigt de stad een verbod af om parken en bossen te betreden en wordt een parkeerverbod ingesteld in de Frans Blanckaertdreef en de Erembodegemstraat in Aalst. Ook uitbaters van attracties op de Winterfoor dienen maatregelen te treffen”, zegt Aalsters burgemeester Christoph D’Haese (N-VA).

Het verbod om parken en bossen te betreden gaat in vanaf zaterdagavond 15 februari om 18 uur tot maandag 17 februari om 22 uur. Het is gedurende die periode ook verboden om te parkeren in de Frans Blanckaertdreef en de Erembodegemstraat.

“Uitbaters van kermisattracties en verantwoordelijken voor tijdelijke constructies moeten de nodige maatregelen nemen voor het beveiligen van installaties, constructies, tenten, zeilen, beweegbare delen en dergelijke meer”, zegt de burgemeester. “Ze dienen zich bovendien te houden aan specifieke richtlijnen die opgenomen staan in de politieverordening. Deze verordening kan geraadpleegd worden op www.aalst.be.”