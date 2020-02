Storm Ciara zorgt voor omgewaaide bomen en werfhekken, plat dak in Erembodegem dreigt weg te waaien Koen Baten

09 februari 2020

13u56 26 Aalst Storm Ciara trekt in de loop van zondag over ons land. Vanochtend kwam de wind al stevig opzetten en zorgde her en der voor schade. In Ninove sneuvelden enkele werfhekken in een tuin en kwamen er ook al enkele dakpannen los. Op de Termurenlaan in Erembodegem dreigt een plat dak weg te vliegen en is de brandweer ter plaatse.

De grootste schade blijft voorlopig uit door de storm, maar her en der waren er toch al problemen door de windstoten. Op de Moorselbaan in Aalst kwam een boom op de weg terecht. De brandweer kwam ter plaatse om de boom te verzagen en de rijbaan opnieuw vrij te maken. Tereos, de fabriek in Aalst, deelt ook in de klappen. Daar hingen enkele platen los door de hevige wind.

Nog in Aalst kwam er in de Langestraat een struik op een wagen terecht ter hoogte van de Onze-Lieve-Vrouw grot. De schade aan het voertuig bleef relatief beperkt. Ook in Nieuwerkerken, deelgemeente van Aalst werd er schade aangericht door de storm. Aan basisschool de Linde in Nieuwerkerken kwam een boom op een klein schuurtje terecht. Er was wel wat schade aanwezig. In Herdersem en andere deelgemeenten was er sprake van verschillende bomen op de weg.

In Ninove in de Pollarewijk, aan de Denderhoutembaan waaiden enkele hekken omver in een tuin. Aan de woning sneuvelden ook al enkele dakpannen. Verder waren er nog enkele kleine meldingen, maar de schade blijft verder beperkt. Ook enkele zeilen kwamen los door de wind en werden door de brandweer verwijderd. In de Kattestraat in Okegem kwam een muur van een woning deels naar beneden. De schade was hier groot. In Iddergem, deelgemeente van Denderleeuw, kwam ook een muur van een woning naar beneden.