Storm Ciara komt eraan: stadspark gesloten vanaf zaterdagavond Rutger Lievens

07 februari 2020

16u43 0 Aalst De stad Aalst neemt haar voorzorgen nu het KMI de komst van storm Ciara voorspelt. Zo zal het stadspark dit weekend afgesloten zijn.

“Zondag 9 februari voorspelt het KMI storm met rukwinden van 100 tot 120 km per uur”, zegt de stad. “Code geel gaat van kracht in heel het land. Aalst kondigt bij burgemeestersbesluit het verbod af om parken en bossen te betreden vanaf zaterdagavond 8 februari om 18 uur tot maandag 10 februari 22 uur. Het is gedurende die periode ook verboden om te parkeren in de Frans Blanckaertdreef. Om ieders veiligheid te garanderen treft de stad ook maatregelen voor de opbouw van de foor.”