Stokerij De Moor, Smederij De Bruyn en Maakburo in boek ‘Meesterlijke ambachten in Oost-Vlaanderen’ Rutger Lievens

17 juni 2019

12u12 3 Aalst Drie Aalstenaars werden geselecteerd voor het boek ‘Meesterlijke ambachten in Oost-Vlaanderen’. Alle drie maken ze authentieke en ambachtelijke producten. De drie ambachtsmannen heten Patrick Van Schandevijl van Stokerij De Moor, Peter De Bruyn van Smederij De Bruyn in Erembodegem en Jan Rossel van Maakburo.

Unizo Oost-Vlaanderen en de economische raad van de provincie Oost-Vlaanderen hebben samen een boek gepubliceerd: ‘Meesterlijke ambachten in Oost-Vlaanderen’. “In het boek komen elf ambachtsvrouwen – en mannen aan het woord die bewijzen dat ambachten weldegelijk een toekomst hebben. In Aalst brachten drie ambachtsmannen hun verhaal: Patrick Van Schandevijl van Stokerij De Moor, Peter De Bruyn van Smederij De Bruyn in Erembodegem en Jan Rossel van Maakburo”, zeggen de makers van het boek.

Borrels sinds 1910

Stokerij De Moor uit Aalst kent een lange familiegeschiedenis. In 1910 was overgrootvader, Frans De Moor, herbergier en barbier. Bij een pint kreeg je een borrel en kon je ondertussen je haar laten knippen. Ondertussen staat de vierde en vijfde generatie aan het roer. Greet De Moor en Patrick Van Schandevijl runnen samen met hun twee dochters, Carolien en Liesbeth, de zaak.

“Aalstenaars zijn soms wat tegendraads of gezond anarchistisch. We blijven heel koppig ouderwetse likeuren maken, zoals Kummel of Goudwater. Deze likeur is een variant op Elixir met wat bladgoud in”, zegt Patrick Van Schandevijl. “Doordat we kleinschalig werken, kunnen we kort op de bal spelen en kleine volumes produceren. Het geeft veel voldoening om zo’n oud product opnieuw in de kijker te zetten. Winst maken is hier zeker niet de hoofdzaak. Naast likeuren en graanjenever, maken we ook gin. In 2012 lanceerden we onze Flemish Gin 20-3. Met deze premium gin begon voor de stokerij een nieuw hoofdstuk. Onze naam wordt met fierheid op het product gezet.”

De mogelijkheden van metaal

Peter en Koen De Bruyn, vader en zoon, runnen samen met twee medewerkers smederij De Bruyn in Erembodegem, een deelgemeente van Aalst. Bij smeedwerk vervorm je metaal tot een voorwerp. Het klinkt simpel. Toch vraagt het heel wat kennis en kunde om ijzer te bewerken volgens traditionele smeedtechnieken.

“Kunst zit ingebakken in onze familie”, zegt Peter De Bruyn. “Mijn vader was beeldhouwer. Ik volgde in avondonderwijs Kunstsmederij in Brussel en Beeldhouwerij in Aalst. Nadien werkte ik twee jaar als reizende leerling-ambachtsman bij verschillende smeden in Duitsland. Naast het traditioneel smeedwerk zoals trapleuningen, hekkens en open haarden, heb ik me vooral gespecialiseerd in modern smeedwerk. Ik ontwerp en maak tafels, scharnieren en deurklinken in ijzer. Alles wordt hier op maat gemaakt. In ons atelier en in de toonzaal krijgen klanten een idee van wat de mogelijkheden met metaal zijn.”

Modernste technologie

De 33-jarige Jan Rossel is zaakvoerder van MAAKBURO in Aalst. MAAKBURO ontwerpt en maakt stijlvolle meubels. Jan combineert ambacht met de modernste technologie. Verfijning met de hand waar nodig, machinale precisie waar het moet. Hij bemachtigde vorig jaar nog de tweede plaats tijdens het prestigieus event ‘Schrijnwerk Awards 2018'.

“In 2016 startte ik met het maken van gepersonaliseerde fietskratjes om op de fiets te monteren. Heel wat fietswinkels in Vlaanderen verdeelden mijn fietskratten. Nadien ben ik me meer gaan toeleggen op betaalbaar designmeubilair op maat”, zegt Jan Rossel. “Van ontwerp tot realisatie van tafels, wandkasten, ingemaakte kasten en modulaire systemen. Mijn creaties dragen de stempel M. Eenvoud in stijl is mijn motto en ik trek dat door in mijn communicatie. Ook de huisstijl voor mijn website en Facebookpagina is clean en puur.”

Het boek ‘Meesterlijke ambachten in Oost-Vlaanderen’ is gratis te verkrijgen bij de Economische Raad voor Oost-Vlaanderen.