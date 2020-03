Stokerij De Moor schakelt over op ontsmettingsalcohol voor handgel en mondmaskers Rutger Lievens Frank Eeckhout

17 maart 2020

17u23 190 Aalst Stokerij De Moor uit Aalst zal de medische sector voorzien van pure alcohol voor het maken van handgel en ontsmetting van mondmaskers.

Er is een nijpend tekort aan pure alcohol in ziekenhuizen en apotheken. Daarom start stokerij De Moor van de Gentsesteenweg in Aalst met het maken van alcohol voor de medische sector. “We starten nu zodat we aan de grote vraag van apothekers en zorgkundigen kunnen voldoen. Ons doel is om hen voorzien van pure alcohol voor het maken van handgel of om mondmaskers te ontsmetten”, zegt Patrick Van Schandevijl.

“We hebben op dit moment een mooie voorraad gedenatureerd en kunnen voor een tijd aan alle vraag beantwoorden”, zegt Patrick. “Meestal hebben apothekers geen héél grote hoeveelheden die nodig zijn nodig voor het maken van handgel.”

Op vraag van minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) versoepelt de Algemene Administratie Douane en Accijnzen de vergunningsregels voor de aanmaak van ontsmettingsalcohol.