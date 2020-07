Stofzuiger op batterijen vat vuur en zorgt voor heel wat rookontwikkeling Koen Baten

28 juli 2020

15u13 0 Erembodegem In de Stillebreek in Erembodegem, een uithoek van de deelgemeente, is deze namiddag een brand ontstaan in een woning. De brand veroorzaakte heel wat rookontwikkeling waardoor de bewoners een intoxicatie opliepen en overgebracht werden naar het ziekenhuis ter controle. De schade bleef gelukkig beperkt.

De brand ontstond iets voor 14.00 uur vanmiddag. Een stofzuiger met een accu had er vuur gevat en ging volledig in vlammen op. Opmerkelijk was wel dat het toestel niet aan het opladen was en gewoon in de woning stond opgeslagen. De brand veroorzaakte heel wat rookhinder in de woning, maar de schade bleef gelukkig beperkt en de brandweer had het vuur snel onder controle. De woning werd grondig verlucht door de brandweer.

De bewoners moesten even ter controle naar het ziekenhuis, maar konden daarna hun woning opnieuw betreden.