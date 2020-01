Stoelendans gemeenteraad gaat niet door: “CD&V heeft gesprek gevraagd met N-VA” Rutger Lievens

28 januari 2020

12u28 0 Aalst De stoelendans in de gemeenteraad van Aalst vanavond gaat dan toch niet door. De gemeenteraadsvoorzitter David Coppens (N-VA) communiceerde maandagavond dat De stoelendans in de gemeenteraad van Aalst vanavond gaat dan toch niet door. De gemeenteraadsvoorzitter David Coppens (N-VA) communiceerde maandagavond dat CD&V op de gemeenteraad van dinsdag tussen de oppositie zou plaatsnemen . Nu trekt hij die beslissing in, omdat er een gesprek is tussen N-VA en CD&V over de politieke situatie.

“Na intern overleg werd besloten dat vanavond iedereen alsnog op zijn gewone plaats blijft zitten tijdens de gemeenteraad”, zo deelt David Coppens (N-VA) dinsdagmiddag mee. “Inhoud primeert op vorm. Wie van op welke stoel stemt, is niet zo belangrijk. Of een raadslid voor of tegen stemt, is echter wél bepalend voor zijn of haar positie in het Aalsterse politieke speelveld. Ik vernam deze middag dat CD&V een gesprek heeft gevraagd met N-VA. Na overleg met onze coalitiepartner Open VLD, zullen wij op die vraag ingaan. Wij willen dit gesprek afwachten, maar daarna moet het voor ons wel duidelijk worden waar CD&V naartoe wil.”