Stille wake voor Ilse Uyttersprot op dorpsplein Moorsel: “Nog altijd niet te vatten” Rutger Lievens

10 augustus 2020

20u37 28 Aalst Met de ogen teneergeslagen, rode Pikkeling-doekjes om de hals en doedelzakmuziek hield Moorsel maandagavond een stille wake voor de vermoorde politica Ilse Uyttersprot. Op het muurtje van het dorpsplein van Moorsel staat het ondertussen vol met kaarsjes, foto’s, bloemen en boodschappen. “De Pikkeling heeft veel te danken aan Ilse”, zei voorzitter Chris Aelbrecht, die het initiatief voor de wake nam.

Tussen de vele rouwbriefjes hangt er een boodschap vanuit zusterstad Worcester. ‘U is nou vir eeuwig die stof. U het alles rondom ons geword’, zo sluit het tekstje af. Ongeveer 100 mensen waren er om mee te rouwen om de te vroeg gestorven politica. Er werden nog meer kaarsjes aangestoken, nog meer briefjes afgelegd. Ook Ilse’s mama Suzanne was er, onopvallend achteraan in het publiek en ze zag hoe graag de mensen haar Ilse hebben gezien.



40 jaar vriendschap

“Het is onze morele plicht om iets te doen ter nagedachtenis van Ilse”, zegt Chris Aelbrecht, voorzitter van De Pikkeling. “Ilse was ook De Pikkeling, voor en achter de schermen. Al van in haar jeugdjaren hielp ze mee bij het bloementapijt van Moorsel. Ik denk dat ze er van in het begin bij was, bij Paul Stockman en zijn ploeg die het bloementapijt maakt. Op de veldactiviteiten van De Pikkeling zelf was ze altijd bij. Een aantal mannen pikten en Ilse met een aantal vrouwen bonden de schoven op tot tienlingen. Als politica hielp ze ons, achter de schermen en vaak onuitgesproken. Je voelde dat ze ermee bezig was.”

Chris was aan het werk voor De Pikkeling toen hij het tragische nieuws van de dood van Ilse Uyttersprot vernam. Net zoals bij zovele anderen overheerst bij hem nog altijd het ongeloof. Het is nauwelijks te vatten wat Ilse, Moorsel en Aalst is overkomen. “Ik was aan het werk aan de ovens en iemand van onze ploeg kwam het mij vertellen. Ik werkte voort want de woorden drongen niet door. Toen stopte ik en besefte ik: wat zegt die nu? Het is iets dat je niet direct vat”, zegt hij.

Sterk karakter

“Ik heb Ilse leren kennen via haar vader Raymond. 40 jaar geleden ben ik in het bestuur van De Pikkeling gekomen. Zo heb ik Ilse leren kennen. Via haar ben ik ook in de politiek geraakt. Zo leer je ze zeker kennen. Plezante en minder plezante vergaderingen, tot midden in de nacht. Ilse was Ilse. Ze had karakter. Als ze een mening had, ging ze ervoor. Het was een sterke madam”, zegt Chris.

Christina Lens was een van de aanwezigen die zichtbaar geëmotioneerd alles volgden. “Puur uit respect. Ik woon in Moorsel en ken haar wel van haar af en toe eens te zien. Het is tragisch wat haar is overkomen. Het kan ons allemaal overkomen. Wie zou ooit gedacht hebben dat haar zoiets zou overkomen. Het kan eender wie overkomen, mij ook. Ik vind het erg. Het was een heel mooi moment. Sober, mooie teksten”, zegt Christina.