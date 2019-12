Stijn Van Der Stockt presenteert ‘Het Groot Dictee Heruitgevonden’ in Utopia Rutger Lievens

05 december 2019

18u02 0 Aalst Op 6 december om 20 uur wordt in zaal De Geuzen in Utopia de taalkennis van de aanwezigen getest tijdens Het Groot Dictee Heruitgevonden. Niemand minder dan ‘the coach’/’Sir Alistair’ van Iedereen Beroemd, Stijn Van der Stockt zal die avond presenteren. Utopia-medewerker Katleen Beirlant leest de tekst voor.

Het Groot Dictee Heruitgevonden is een jaarlijks terugkerende hoogdag waarbij bibliotheken, aan de hand van eenzelfde dicteetekst, het taalplezier van vroeger herbeleven. “Het Groot Dictee der Nederlandse Taal was tot enige jaren geleden een groot succes op televisie. Nadat het in 2016 na 26 jaar van het scherm verdween, ontstond Het Groot Dictee Heruitgevonden. Een speels alternatief waarbij niet enkel correcte spelling van belang is. Creativiteit en stalen zenuwen zijn even cruciaal om de hoofdprijs in de wacht te slepen. Wie waagt zijn kans op 6 december?”, aldus Utopia Aalst.

In Utopia zal niemand minder dan ‘the coach’/’Sir Alistair’ van Iedereen Beroemd, Stijn Van der Stockt presenteren. Utopia-medewerker Katleen Beirlant leest de tekst voor. “Kort na 6 december lanceert De Standaard in hun app ook een dictee. De winnaars van alle bibliotheken en de winnaar van het spel in de app, nemen het tegen elkaar op tijdens de grote finale van De Schrijfwijzen, midden januari. Die grote winnaar gaat aan de haal met een exclusieve Belgische designpen”, zegt Utopia.

De Schrijfwijzen/Het Groot Dictee Heruitgevonden wordt gecoördineerd door Creatief Schrijven vzw i.s.m. de bibliotheken en De Standaard naar een idee van de bibliotheek van Mechelen.

Praktisch:

Vrijdag 6 december 2019, 20 uur, gratis, inschrijven is vereist

Locatie: zaal De Geuzen - Utopia