Stijn Ledegen (22) bekeerde zich tot de islam: “Aalstenaars mogen zich niet laten verdelen door angst- en haatzaaierij” Rutger Lievens

13 september 2019

17u44 20 Aalst Augustijn, de art film over de tot de islam bekeerde Aalstenaar Stijn Ledegen (22), viel eerder dit jaar in de prijzen op het Filmfestival van Rotterdam en was ook al op het filmfestival van Berlijn te zien. Stijn bekeerde zich vijf jaar geleden tot de islam en weet wat hij wil: een verdraagzamer en liefdevoller Aalst.

Stijn bekeerde zich tot de islam op zijn zeventiende, tot grote verrassing van al wie hem kende. “Ik groeide op zoals zoveel Aalstenaars. Geloof speelde thuis geen rol, mijn ouders geloven niet. Het was een gelukkig leven: ik liep school in het Atheneum, ik hield van voetballen. Op mijn zeventiende speelde ik bij de jeugdreeksen van Eendracht Aalst en toen stopte dat ineens. Door een knieblessure moest ik stoppen met voetballen. Plots had ik veel tijd om na te denken. Ook over zingeving. Waarom overkomt me die blessure? Ik heb nooit iets gestolen of iemand pijn gedaan. Ik ben geen crimineel. Als God bestaat, waarom doet hij dit. Waarom bestaan er nog veel ergere dingen zoals kanker? Is er eigenlijk een God of niet?”

Vrijwilligerswerk bij kinderen in Bolivië riep nog meer vragen op. “Ik was aan het klagen over de afwezigheid van wifi, terwijl die kinderen aan het voetballen waren op een bolletje papier en wel gelukkig waren. En als je die mensen daar vroeg waarom ze gelukkig waren, was het antwoord: ‘Ik heb God’”, zegt Stijn.

Geen varkensvlees

Al die vragen brachten Stijn bij het christendom. Stijn werd overtuigd katholiek en begon eucharistievieringen bij te wonen. Tot een Middernachtmis. “De priester had het over Jezus de zoon van God, die zelf de heilige God was en dan nog eens God in hem had. Toen ik de priester vroeg hoe die Heilige Drievuldigheid uit te leggen viel, was het antwoord: je voelt dat”, zegt Stijn, die na dat gesprek begon te twijfelen of het katholicisme met paus, celibaat en duizenden heiligen voor alles en nog wat wel iets voor hem was.

Ik bekeerde met tot de islam, al was het toen wel de slechtste periode om dat te doen. Sommige vrienden en familieleden hebben een tijdje niet meer tegen me gepraat Stijn Ledegen

Zijn zoektocht bracht hem uiteindelijk in de moskee aan de Frits De Wolfkaai in Aalst. “Na een bezoekje aan de moskee ben ik beginnen lezen in de Koran en ik vond dat meteen een machtig boek. Het is niet dat ik beïnvloed was door moslimvrienden of zo, want die had ik niet. Ik bekeerde me tot de islam, al was het toen wel de slechtste periode om dat te doen. Vrienden en familie namen afstand. Er waren er die een tijdje niet meer tegen me hebben gepraat. Dat is nu wel anders. Ondertussen respecteren vrienden en familie mijn keuze en weten ze dat ik niet de fanatieke toer op ga. Als het barbecue is bij mijn ouders weten ze dat ik fruitsap drink in plaats van wijn en geen varkensvlees eet”, zegt Stijn Ledegen, die nu Rechten studeert aan de VUB.

Wees wie je wilt zijn

In een stad waar een uitgesproken anti-islampartij zoals Vlaams Belang 17 procent haalt en een maatschappij waar islam vaak in een zin voorkomt met terreur, is de keuze van Stijn niet evident. “Soms krijg ik te horen van een Aalstenaar: ‘die van de islam, die willen het hier allemaal overpakken. Binnen enkele jaren moeten alle vrouwen een hoofddoek dragen.’ Dat is natuurlijk onzin. Of je nu moslim, atheïst, hetero, homo bent, wees wie je wil zijn. Dring het niet op aan anderen. Als moslim wil ik positieve dingen doen en hoop ik dat andere mensen daar iets aan hebben”, zegt Stijn. “Wat willen moslims in realiteit? Dat hun kinderen gezond zijn, dat er genoeg te eten is, elk jaar eens op reis gaan en gelukkig zijn. Net zoals de meeste Aalstenaars.”

Volgens hem zijn het politici die religie misbruiken. “Verdeel en heers, zo is het altijd geweest. Ze gebruiken angst en haat om mensen tegen mekaar op te zetten. Electoraal werkt dat wel, jammer genoeg, maar ik geloof dat het anders kan”, zegt Stijn. De trailer van de film - Stijn noemt het een kunstzinnige autobiografie - kan je hieronder bekijken: