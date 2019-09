Exclusief voor abonnees Stijn (22) bekeerde zich 5 jaar geleden tot islam: “Sommige vrienden en familieleden hebben een tijd niet met me gepraat, nu respecteren ze mijn keuze” Rutger Lievens

13 september 2019

17u44 128 Aalst Augustijn, de art film over de tot de islam bekeerde Aalstenaar Stijn Ledegen (22), viel eerder dit jaar in de prijzen op het Filmfestival van Rotterdam en was ook al op het filmfestival van Berlijn te zien. Stijn bekeerde zich vijf jaar geleden tot de islam en weet wat hij wil: een verdraagzamer en liefdevoller Aalst.

Stijn bekeerde zich tot de islam op zijn zeventiende, tot grote verrassing van al wie hem kende. “Ik groeide op zoals zoveel Aalstenaars. Geloof speelde thuis geen rol, mijn ouders geloven niet. Het was een gelukkig leven: ik liep school in het Atheneum, ik hield van voetballen. Op mijn zeventiende speelde ik bij de jeugdreeksen van Eendracht Aalst en toen stopte dat ineens. Door een knieblessure moest ik stoppen met voetballen. Plots had ik veel tijd om na te denken. Ook over zingeving. Waarom overkomt me die blessure? Ik heb nooit iets gestolen of iemand pijn gedaan. Ik ben geen crimineel. Als God bestaat, waarom doet hij dit. Waarom bestaan er nog veel ergere dingen zoals kanker? Is er eigenlijk een God of niet?”

