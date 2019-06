Steven Van Herreweghe met ‘De Droom van Philo’ op de Gentse Feesten Rutger Lievens

30 juni 2019

16u10 5 Aalst Steven Van Herreweghe brengt op de Gentste Feesten een try-out van zijn theatervoorstelling ‘De Droom van Philo’, die in het najaar in de zalen te zien zal zijn. De try-out vindt plaats op 20 juli in de Balzaal van de Vooruit.

Stevens liefde voor televisie, dat is de rode draad in de theatervoorstelling die eind dit jaar in de zalen te zien zal zijn. “De Droom van Philo, een ontroerende, soms pakkende, maar vooral geestige en warme theatershow waarin Steven Van Herreweghe zijn grote liefde voor TV eindelijk combineert met zijn eerste liefde: het theater”, klink het.

“Bereid u voor op zingende politieagenten, Britse naakte kindervrienden, Duitse Tiroler-tongen en Japanse schoen-eters. Waarom zat een vrouw in Kroatië 42 jaar na haar dood nog steeds voor haar TV? Waarom hielp televisie het meest vredelievende land om zeep? En hoe komt het dat de nazi’s het allereerste TV-station ter wereld uitbouwden?”

Deze try-out voorstelling tijdens de Gentse Feesten in de Balzaal van Kunstencentrum Vooruit biedt alvast een eerste kijk in de theaterplannen van volgend seizoen. De voorstelling start om 20.15 uur en een ticket kost 12 euro.