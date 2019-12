Steve Herman (VB) heeft permanente verblijfsvergunning in Hongarije: “Ik sluit niet uit dat ik ooit verhuis” Rutger Lievens

10 december 2019

13u26 4 Aalst “100% Vlaming , 50% Hongaar , 0% Belg”, zo kondigt Vlaams Belanger Steve Herman uit Aalst aan dat hij de permanente verblijfsvergunning voor Hongarije heeft verkregen. “Ik sluit niet uit dat ik op termijn ook effectief naar ginds verhuis en Hongaar word”, zegt Herman.

Vlaams Belanger Steve Herman noemt zichzelf 100% Vlaming, en sinds gisteren ook 50% Hongaar. Hij denkt er serieus over na om op termijn naar het land van premier Viktor Orban te verhuizen. “Sinds gisteren heb ik mijn permanente verblijfsvergunning voor Hongarije verkregen. Het is een prachtig land dat onze Europese cultuur en waarden nog verdedigt, in tegenstelling tot hier”, zegt de Vlaams Belanger. “Hier krijg je je paspoort bij een doos waspoeder. Ik sluit niet uit dat ik op termijn ook effectief naar daar verhuis en Hongaar word. Het leven is daar veel aangenamer: geen stress, lekker eten en drinken, betaalbaar, vriendelijke mensen en bijna geen migranten. Enkel de taal is een obstakel, maar daar kunnen we aan werken.”