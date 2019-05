Steve Herman, lijstduwer VB: “Over vijf jaar grootste partij in Aalst” Rutger Lievens

20u57 24 Aalst Steve Herman (VB) viert op dit moment de overwinning van de verkiezingen. “Schitterend”, zegt hij.

“Alles is nog heel voorlopig, maar het ziet er alvast schitterend uit”, zegt Steve Herman van Vlaams Belang Aalst. “Ik dank al mijn kiezers en ons zeer gedreven en vastberaden team. Vlaams Belang krijgt er in Aalst 17 procent bij en N-VA verliest ongeveer 10 procent. Het is duidelijk dat de Aalstenaar voor de tweede maal op rij voor rechts heeft gekozen.”

Herman is ambitieus. “Het zijn uiteraard nationale verkiezingen, maar we werken aan de verdere opmars van onze partij in Aalst. Ik voorspel dat we over vijf jaar de grootste partij van Aalst zullen worden. De traditionele partijen begrijpen het signaal helaas nog altijd niet. Ze spuwen de kiezer in het gezicht en leggen hiermee de strop rond hun eigen nek. Dit is een keuze van het gezond verstand. Wij blijven de luidspreker van al die Aalstenaars waar allang niet meer naar geluisterd wordt. De macht van de machtelozen en de hoop van de hopelozen. Wij blijven de belangen van onze mensen op de eerste plaats zetten. Dat is onze rol al meer dan 30 jaar en dat blijft onze rol voor zolang we er zullen zijn”, zegt hij.