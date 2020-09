Steun voor Aalsterse ondernemers in coronacrisis Rutger Lievens

14u13 0 Aalst Voor ondernemers is het een uitdagende periode en deze coronapandemie is zeker nog niet voorbij. De stad Aalst en werkgeversorganisaties Voka en Unizo hebben daarom per sector een interessant aanbod aan opleidingen uitgewerkt om ondernemers te ondersteunen bij de aanpak van de komende uitdagende periode.

In oktober worden daarom vier pittige webinars gebracht door ervaren lesgevers. De webinars zijn gratis voor ondernemers die actief zijn in Aalst en deelgemeenten en verlopen via het platform ‘MS Teams’. De thema’s gaan van remote sales tot digitale marketing. Meer info op de website van Voka Oost-Vlaanderen.

Handel en horeca

Ook voor de handelaars en horeca-uitbaters wordt een specifiek aanbod uitgewerkt in samenwerking met Unizo en het Streekoverleg. Het gebruik van Instagram, de do’s en dont’s van een eigen webwinkel, tips om de winkelbeleving te verhogen en e-commerce te omarmen. In overleg met de adviesraad handel en horeca hebben handelaars zelf ook nog drie thema’s voor vormingen vastgelegd: ‘voorraadbeheer’, ‘kostenbeheer en zelfstandig ondernemen’ en ‘meepraten met de boekhouder en bankier’. Ook deze opleidingen worden digitaal aangeboden. Je vindt ze binnenkort op de website van de stad Aalst.

“Met dit initiatief trachten we een ondersteuning te bieden op maat van elke ondernemer. Het economisch weefsel is zeer belangrijk voor onze stad/regio en wij hebben er alle belang bij om als lokale overheid hiertoe inspanningen te doen. Wij hopen dat door deze laagdrempelige opleidingen ondernemers elkaar kunnen inspireren met goede praktijken voor vandaag en morgen”, zegt schepen van Economie Katrien Beulens (onafhankelijk).