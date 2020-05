Sterck verbouwt fabrieksloods Tupperware tot interieurzaak Rutger Lievens

14 mei 2020

14u07 32 Aalst Badkamer- en keukenspecialist Sterck in Aalst is volop bezig met de verbouwing van een oude Tupperware-fabrieksloods aan de Pierre Corneliskaai tot een design- en interieurwinkel. Een goeie zaak, vindt schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Verdoodt (N-VA): “Past perfect in de visie van De Kaaien.”

De oude Tupperware-fabriekshal wordt getransformeerd naar een design interieurwinkel. “Er wordt hierbij enorm veel aandacht geschonken aan de erfgoedwaarde van het gebouw. Iets wat perfect past binnen de visie van De Kaaien, waarin we het behoud van ons industrieel erfgoed langsheen de Dender nastreven”, zegt een tevreden schepen Caroline Verdoodt. “De oude loods behoudt zijn origineel gabarit en spanten structuur. De voorgevel in de typische industriële baksteenarchitectuur wordt in zijn volle glorie hersteld en voorzien van openingen met respect voor de bestaande ornamentiek in de gevel. Binnenin zweeft een brute betonnen schijf met een diameter van 18m op enkele steunpunten doorheen de verschillende beuken van het gebouw.”

Verdoodt vindt het ‘prachtig hoe een private onderneming investeert in het behoud van ons Aalsters erfgoed en een oude loods een nieuw leven inblaast’. De opening is voorzien in het voorjaar van 2021.