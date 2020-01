Stem ‘Gewoon Ruben’ in De Afrekening Rutger Lievens

08 januari 2020

15u12 0 Aalst Het liedje ‘Gewoon Ruben’ is binnengekomen op plaats 48 van de Vlaamse Ultratop 50. Zo meldt Safi op sociale media. Het liedje ‘Gewoon Ruben’ is binnengekomen op plaats 48 van de Vlaamse Ultratop 50. Zo meldt Safi op sociale media. Safi maakte naar aanleiding van De Warmste Week een eerbetoon aan de overleden artiest Gewoon Ruben e n hij hoopt nu dat iedereen stemt voor een plaatsje in De Afrekening.

“‘Gewoon Ruben’ is binnengekomen op 48 in de Vlaamse Ultratop 50, evenals opgenomen in de radio playlist van Studio Brussel!✊🙏 Je kan hem nu ook in De Afrekening stemmen! Let’s make this happen voor Ruben en zijn familie!!!💪 Alle opbrengsten gaan naar Te Gek!?, vanwege de actie die gevoerd werd in Ruben’s naam door de familie <3", zo meldt Safi op Facebook.

De drastische beslissing die Ruben Haegens uit Mere, beter gekend als rapper Gewoon Ruben of cafébaas van café Chaparral, in augustus nam, motiveerde diens broer Maxim en vrienden om geld in te zamelen voor ‘TE Gek!?’ Dat leverde 5.000 euro op. Een cheque met dat mooie bedrag ging Maxim samen met een hele hoop vrienden persoonlijk overhandigen in Kortrijk. Daar kreeg Gewoon Ruben een formidabel eerbetoon van rapper Safi. Dat lied staat nu in de Ultratop.

Stemmen voor De Afrekening kan je hier.

Wie TE Gek!? nog wil steunen kan storten op rekening BE58 3771 1283 4679.

Met vragen over zelfdoding kan je terecht op het gratis nummer 1813 van de Zelfmoordlijn of op www.zelfmoord1813.be.