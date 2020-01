Stel een goede daad en ga met Rubens-straatkunst naar huis Rutger Lievens

30 januari 2020

16u11 3 Aalst De panelen straatkunst ‘Rubens Rondom’ om de Sint-Martinuskerk worden op 8 februari tijdens Muwinter 2020 geveild. De kunst gaat echter niet mee naar huis met degene die het meeste geld op tafel legt, maar met de persoon die de mooiste goede daad stelt.

Op 8 februari vindt in en rond ’t Gasthuys – Stedelijk Museum Muwinter 2020 plaats. Het centrale thema wordt ‘recycleren’. Tussen 16 uur en 22 uur staan er allerlei activiteiten voor het hele gezin gepland.

Rubenshoeden maken

“Recycleren, en bij uitbreiding duurzaamheid, zijn de laatste tijd terecht hip”, zegt schepen Karim Van Overmeire (N-VA), bevoegd voor het Aalsterse Stedelijk Museum. “In de eerste plaats willen we via Muwinter gezinnen op een aangename manier met de museumwerking laten kennismaken en als dat kan via een maatschappelijk relevant thema, is dat mooi meegenomen.”

Tijdens Muwinter kan je onder begeleiding van ‘Tetra Town’ unieke ‘Rubenshoeden en -petten’ maken met gerecycleerd materiaal en wordt de in onbruik geraakte audiocassette nieuw leven gegeven door DJ Daddy K7. Bovendien zal er publieksgericht en interactief theater zijn en kan ook de innerlijke mens versterkt worden op het Winterras bij Max Griller.

Veiling

Volgens Van Overmeire wordt het hoogtepunt van de avond de veiling van enkele Aalsterse kunstwerken. “Onder andere de panelen van het straatkunstwerk ‘Rubens Rondom’ en het spandoek van de kinderkrijtwedstrijd van Muzomer worden geruild. Er kan dus niets voor geld aangekocht worden”, zegt hij.

Het goede doel moet kaderen in het thema ‘zorg dragen voor elkaar’. Je moet de kunstenaar proberen te overtuigen met jouw goed doel. Binnen de zes maanden moet het goed doel dat je voorstelt, volbracht zijn. En er moet bewijsmateriaal van zijn in de vorm van beeld- of tekstmateriaal.

Alle info over Muwinter vind je hier, alle werken die geveild worden kan je hier al eens bekijken.