Steffi (25) laat haren knippen voor Think Pink Rutger Lievens

14 november 2019

16u44 0 Aalst Steffi De Gols (25) uit Aalst heeft 35 cm haar gedoneerd aan Think Pink. Ze liet haar haren sinds 2013 groeien met de bedoeling ooit een donatie voor Think Pink te kunnen doen. In 2013 kregen haar beide grootouders de diagnose kanker.

Steffi liet de haren knippen bij Knippo Bello in Moorsel. Ze had er zes jaar op gewacht, op dit moment. “In 2013 kregen mijn twee grootouders de diagnose kanker. De hele wereld staat dan ineens op zijn kop. Door alle behandelingen heen, ontmoet je veel mensen en kom je dicht bij kanker en iedereen die ermee te maken krijgt te staan. Je ziet de gevolgen en effecten die de ziekte heeft op een persoon. Als vrouw je haar verliezen, is iets wat je vrouwelijkheid tot het diepste kan raken”, vertelt Steffi. Zij steunt met haar donatie Think Pink, die organisatie vraagt meer aandacht voor borstkanker en financiert wetenschappelijk onderzoek dat de meest voorkomende kanker bij vrouwen bestrijdt. “In 2013 heb ik beslist om tot nu mijn haar te laten groeien om 35 cm te kunnen doneren aan Think Pink. Ik hoop dat vele anderen ook eens aan Think Pink denken en een donatie doen”, zegt ze.