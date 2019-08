Steenuilen hebben nieuwe verblijfplaats aan Heuvelpark Rutger Lievens

11 augustus 2019

09u15 0 Aalst De steenuilen aan het Heuvelpark op de grens tussen Aalst en Erembodegem hebben een nieuwe verblijfplaats. Natuurpunt en de stad installeerden er een nestkast voor steenuilen.

In een knotwilg in de buurt van de schuur van het Heuvelpark in Aalst installeerden mensen van Natuurpunt en de stad Aalst zaterdagnamiddag een nestkast voor steenuilen. “Een waar bijvoorbeeld een steenmarter niet in kan. Er zit een bocht in de ingang, waar steenmarters niet door kunnen. Anders zouden die de eieren, de jongen of zelfs de volwassen steenuil vangen”, zegt Rik De Baere van Natuurpunt.

Hoeveel steenuilen er in Aalst rondvliegen is niet geweten. “Maar een omgeving zoals die aan het Heuvelpark, met open weides met wat bomen er rond, dat is ideaal voor steenuilen. In bossen of de stad zal je ze niet aantreffen”, zegt Bart Backaert van de stad Aalst.