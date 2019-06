Steeds meer afval wordt gerecycleerd Rutger Lievens

26 juni 2019

17u38 0 Aalst 65% van al het door Ilva in 2018 ingezamelde afval is gerecycleerd. Een lichte stijging met jaar voordien. Dat blijkt uit het jaarverslag van Ilva.

89.095 ton afval dat intercommunale Ilva inzamelde, werd gerecycleerd. Goed voor 65% van al het ingezamelde afval. In 2017 ging het nog om 64% en 88.151 ton. 35% of 47.594 ton werd in 2018 verbrand als restafval of gestort indien niet-brandbaar. In 2017 ging het om 36% of 49.492 ton afval.

In totaal werd er 25.417 ton GFT ingezameld, goed voor 73,9 kilogram per inwoner. Een daling van 7%. Er werd ook minder papier en karton ingezameld. “60,3 kilogram per inwoner”, zegt Bart Van Den Neste, voorzitter van Ilva. “In totaal is er 20.751 ton papier ingezameld. Een nieuw dieptepunt. Die trend is begonnen in 2009 als gevolg van het gebruik van mail en de nee-nee stickers.”

De recyclageparken kregen 41.015 ton afval te verwerken, een stijging van 3% ten opzichte van 2017. 31% is bouw- en sloopafval, 19% tuinafval, 20% houtafval en 11% grof huisvuil.