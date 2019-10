Stedelijk zwembad gesloten tijdens herfstvakantie Rutger Lievens

23 oktober 2019

13u59 0 Aalst Het stedelijk zwembad van Aalst is gesloten van maandag 28 oktober tot zondag 3 november. In de herfstvakantie kan je er dus niet gaan plonzen.

Er wordt volop gebouwd aan een gloednieuw zwembadcomplex en de stad heeft zich geëngageerd om het zwembad zoveel mogelijk open te houden. In de herfstvakantie zullen de Aalsterse zwemmertjes wel een ander zwembad in de buurt moeten zoeken. “De laatste voorbereidingen worden getroffen voor de tijdelijke kleedkamerunits. Voor de verhuis van het onthaal sluit het stedelijk zwembad van maandag 28 oktober tot en met 3 november heel even. Vanaf 4 november kan een frisse duik weer”, aldus Sport Aalst.