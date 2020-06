Stedelijk museum weer open na 12 weken: “Wel eerst online afspraak maken” Rutger Lievens

08 juni 2020

17u28 0 Aalst Op dinsdag 9 juni is het zover, dan zet ’t Gasthuys – Stedelijk Museum Aalst, na een sluiting van twaalf weken, de deuren opnieuw open voor bezoekers. Wie het museum wenst te bezoeken, dient hiertoe wel online afspraak te maken. Zo volgt het stedelijk museum de geldende regelgeving rond Covid-19. Een bezoek aan het museum is gratis.

Sinds de afkondiging van de nationale lockdown op 13 maart, moest ook ’t Gasthuys – Stedelijk Museum de deuren gesloten houden voor bezoekers. En hoewel de medewerkers achter de schermen naarstig verder werkten aan – onder andere - de inventarisering van de omvangrijke collectie van het museum en het onderhoud en de verfraaiing van het geklasseerde Gasthuys zelf, kijken ze er reikhalzend naar uit opnieuw bezoekers te mogen ontvangen.

“Alle tentoonstellingen zijn opnieuw te bezoeken”, vertelt schepen van Erfgoed Karim Van Overmeire (N-VA). “Enkel het kinderaanbod blijft nog even gesloten voor het publiek, om de gezondheid van bezoekers en medewerkers te waarborgen.”

Helemaal leeg was het museum al niet meer, begin juni zetten de medewerkers de leeszaal en enkele vacante tentoonstellingsruimten al open voor blokkende studenten, met succes. “Heel wat studenten vinden hun weg naar het museum en maken dankbaar gebruik van de aangeboden studieruimte”, vult schepen Van Overmeire aan. “Ook zij dienen een afspraak te maken, dat proces verloopt erg vlot.”

Wie één van de lopende tentoonstellingen in het museum wenst te bezoeken, kan een afspraak maken via www.tgasthuys.be. Wie vragen heeft, kan contact opnemen via museum@aalst.be of 053 72 36 02 .

Studenten die graag in het museum komen blokken, boeken hun afspraak via www.ccdewerf.be.