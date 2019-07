Stedelijk kinderdagverblijf vindt geen personeel: “Ook vacatures voor verpleegkundigen en schoonmaakpersoneel blijven openstaan” Rutger Lievens

04 juli 2019

15u42 16 Aalst Alsmaar meer vacatures bij de stad Aalst raken niet ingevuld. Zo zoekt het stedelijke kinderdagverblijf Molenwiekje in Aalst dringend enkele kindbegeleiders, maar voorlopig tevergeefs. “Alle jobs in de zorg zijn moeilijk in te vullen”, zegt schepen van Gezin Katrien Beulens (CD&V).

In de wereld van de kinderopvang is het al jaren zoeken naar geschikt personeel, maar sinds begin juni beginnen ze bij kinderdagverblijf Molenwiekje een beetje radeloos te worden. Vroeger werd er altijd wel nog iemand gevonden. “Nu hebben we alles geprobeerd: de hogescholen aangesproken, de VDAB gecontacteerd, stagiaires gevraagd om te blijven. Sommige jonge afgestudeerden geven aan liever eerst vakantie te nemen voor ze beginnen werken.”

2.800 vacatures

In Molenwiekje, het kinderdagverblijf aan het ASZ, zijn twaalf personeelsleden aan de slag. “Drie daarvan zijn zwanger. Dan mag er niemand meer ziek vallen of je zit in de problemen. Er is een wervingsreserve, maar de vier kandidaten die via die weg geselecteerd werden kunnen niet meteen starten. Mensen geven niet zo snel een vaste job op voor een vervangingsopdracht. Al gebeurt het heel vaak dat je via vervangingsopdrachten aan vast werk bij de stad geraakt”, zegt Liesbeth Bennekens, diensthoofd Gezin.

De noodkreet van de stedelijke kinderopvang is geen toeval. Er zijn veel openstaande vacatures in Aalst en weinig geschikte kandidaten. In mei, bij de aankondiging van de Aalsterse jobbeurs, liet schepen van Economie en Gezin Katrien Beulens (CD&V) nog optekenen: “Op dit moment staan er meer dan 2.800 vacatures open in Aalst in verschillende sectoren zoals bouw, industrie, horeca en zorg”, zegt ze. De NMBS organiseerde vorige maand nog een jobdag, daar hebben ze moeite om de zes openstaande vacatures voor treinbegeleider in Aalst in te vullen.

Zorg

Ook de stad heeft dus moeite om jobs in te vullen. Op de stadswebsite staan verschillende vacatures voor maatschappelijk werker of verpleegkundige in een van de stedelijke woonzorgcentra. “In het verleden is het al vaak gebeurd dat personeel uit de stedelijke kinderdagverblijven gaat inspringen tijdens de vakanties in woonzorgcentra”, zegt Bennekens. Of dat in de toekomst nog zal lukken, valt af te wachten. “We merken dat alle zorgprofielen moeilijk in te vullen zijn: kindbegeleiders, verpleegkundigen en zorgkundigen. Maar ook voor schoonmaakpersoneel en technisch geschoolden is er werk”, zegt schepen Beulens (CD&V).

Kindbegeleiders die dus direct een job willen, sturen hun sollicitatiebrief en CV door via de website van de stad, www.aalst.be.