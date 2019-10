Stationstunnel met liften officieel open: nooit meer de trappen op naar de perrons met je kinderwagen of zware koffer Rutger Lievens

07 oktober 2019

14u09 0 Aalst De nieuwe tunnel onder de perrons van het station, voorzien van vier liften en trappen, is officieel geopend. Nooit meer de trappen op met kinderwagens of zware koffers dus in het station van Aalst! In het najaar van 2020 gaat de nieuwe pendelparking open en is het nieuwe kantoorgebouw achter de perrons klaar. De vernieuwing van de stationsomgeving van Aalst kost in totaal 40 miljoen euro.

Wekelijks nemen 37.000 reizigers de trein in het treinstation van Aalst. Dat zal nu op een comfortabelere manier kunnen. De werken aan de onderdoorgang waren een technisch huzarenstukje, want het treinverkeer boven de tunnel is altijd blijven rijden. Een vroegere diensttunnel is verbreed tot tien meter en voorzien van een trap en lift naar elk perron. De lampjes in de vloer van de tunnel worden blauwer naarmate je dichterbij de Dender komt. De lichtstroken in het plafond verwijzen naar de perrons erboven. De perrons zelf zijn al verhoogd en aangepast aan de opstaphoogte van de nieuwe treinen. Alle perrons zijn uitgerust met noppentegels om de veiligheid van de slechtzienden te verhogen.

Aan één wand van de onderdoorgang kreeg een artistieke invulling. Kunstenaar Christoph Fink maakte er een link tussen Aalst en de rest van de wereld door middel van 4.752 keramische tegels.

Link met Rechteroever

“De nieuwe tunnel is de verbinding met de ontwikkelingen op de pendelparking en de nieuwe voetgangers- en fietsersbrug over de Dender”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Verdoodt (N-VA). “Eind volgend jaar zullen de andere werken op de pendelparking af zijn. Dan wordt deze onderdoorgang de verbinding tussen het Statieplein en het jaagpad langs de Dender”, zegt ze. Schepen van Openbare Werken Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) noemde de tunnel symbolische belangrijk. “Het is een schakel in de verbinding tussen linker- en rechteroever als de fiets- en wandelbrug over de Dender uitgevoerd zal zijn”, aldus De Gucht (Open Vld).

De realisatie van de nieuwe stationstunnel - die zo’n 7 miljoen euro kostte - past in de grotere plannen van de NMBS om van het station van Aalst een intermodaal vervoersknooppunt te maken. Reizigers moeten hier makkelijk kunnen overstappen van het ene naar het andere vervoersmiddel. “Het station van Aalst wordt nu bediend door drie S- en twee IC-verbindingen in beide richtingen. Dit aanbod wordt tijdens de piekperiode aangevuld met een aantal piekuurtreinen”, zegt Dimitri Temmerman van NMBS.

En dat is nog niet alles

Er is al heel wat gebeurd de voorbije jaren in de stationsomgeving: een nieuwe Sint-Annabrug, een nieuw busstation, een nieuw Statieplein en nu de nieuwe tunnel met liften. Daar stopt het dus niet bij. “Aan de achterkant van het station, waar het nieuwe Denderplein zal worden aangelegd, wordt gewerkt aan een nieuw parkeergebouw, een overdekte fietsenparking en het Galleria-kantoorgebouw. In het parkeergebouw zal plaats zijn voor 900 auto’s. In de fietsenparking - als je de nieuwe tunnel uitkomt rechts - kunnen 800 fietsen staan. De pendelparking zal in de tweede helft van 2020 worden opengesteld, het Galleria-kantoorgebouw moet volgend jaar klaar zijn”, klinkt het.