Stationsgebouw carnavalesk versierd Rutger Lievens

04 februari 2020

14u10 0 Aalst Nog zo’n teken in de aanloop van carnaval dat het feest nu echt dichtbij komt: de carnavalsversiering hangt aan de gevel van het stationsgebouw.

Vorige zaterdag was er al de vooroptocht van de Aalsterse Gilles en op ajoin Music was er een top 100 van beste carnavalsnummers. Ondertussen is aan de gevel van het stationsgebouw de versiering aangebracht. Vanaf 5 februari starten ook de optredens van het Feestcomité en prins carnaval in de woonzorgcentra in de streek.