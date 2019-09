Stank in 2017 werd veroorzaakt door lozing loodvrije benzine Rutger Lievens

18 september 2019

15u34 0 Aalst De stank die in mei 2017 Aalst in de ban hield en de stad in het nationale nieuws bracht is veroorzaakt door geloosde loodvrije benzine. Dat blijkt uit labo-analyses.

Gemeenteraadslid Andreas Verleysen (Groen) vroeg in de gemeenteraad naar een stand van zaken in het onderzoek naar de oorzaak van de stank. In mei 2017 haalde Aalst het nationale nieuws omdat er overal een indringende geur hing.

Jürgen Dhaene, de korpschef van de politie, bracht enige duidelijkheid. “Het is de federale gerechtelijk politie van Antwerpen die het onderzoek voert. De stand van zaken van dat onderzoek is ons onbekend op dit ogenblik. Het onderzoek is alleszins afgesloten. De stad zal een schrijven richten om de resultaten te weten te kunnen komen”, zegt korpschef Jürgen Dhaene van de politie van Aalst.

“Na analyses van het labo is het wetenschappenlijk bewezen dat het om loodvrije benzine ging. Er zou 1 tot 5 liter van deze stoffen geloosd zijn”, zegt de korpschef. “Waar dit geloosd werd, is ons onbekend. Het is wel onze overtuiging dat door freeswerken in de rioleringen ondernomen door een firma in opdracht van de stad de verontreiniging zo’n omvang heeft kunnen nemen. Bij dergelijke rioleringswerken moet het rioleringsstelsel vacuüm worden getrokken. Daarna zijn ze met man en macht beginnen te spoelen, maar het kwaad was ondertussen geschied. De vluchtige dampen konden zich verspreiden.”