Standbeeld Dirk Martens (eindelijk) uit de steigers Rutger Lievens

06 augustus 2019

13u43 5 Aalst De stellingen die een jaar rond het standbeeld van Dirk Martens stonden, zijn afgebroken. Het renovatiewerk aan de sokkel van het standbeeld zit erop.

Op 27 augustus 2018 begon Filip Martin van Letterkappers.be aan het restaureren van de sokkel van de ‘Zwette Maan’, zoals de Aalstenaars het standbeeld van Dirk Martens noemen. “In de arduinen sokkel zitten marmeren platen waarin tekst gebeiteld staat”, zegt schepen van Erfgoed Karim Van Overmeire (N-VA). “En die tekst was doorheen de jaren onleesbaar geworden. Daarom moest een van de platen verwijderd worden en vervangen door een nieuwe. In die nieuwe plaat werd de tekst handmatig ingekapt, wat toch wel een heus monnikenwerk was.”

Het standbeeld werd officieel ingehuldigd op 6 juli 1856 en dat was een ware feestdag voor Aalst. Een kleine eeuw later, in 1950 werden de oorspronkelijke panelen al een eerste keer vervangen omdat ze met het verstrijken van de jaren in slechte staat geraakt waren. Nu was dat dus een tweede keer nodig. In totaal hebben de werken 28.435 euro gekost. “Het kon niet zijn dat de tekst bij het bekendste Aalsterse standbeeld onleesbaar was geworden, dus dat moesten we oplossen ”, aldus Karim Van Overmeire. “Tegelijk wil ik de Aalstenaars geruststellen: de Zwette Maan blijft zwart; het beeld zelf hoeft niet gerestaureerd te worden. Zijn karakteristieke kleur komt namelijk door de ‘natuurlijke patina’ van een bronzen beeld in een buitenomgeving en blijft dus nog een hele tijd behouden.”