Standaard Boekhandel verhuist jaar naar ander pand in Nieuwstraat Rutger Lievens

01 oktober 2020

14u38 3 Aalst Standaard Boekhandel zal het komende jaar in een ander pand in de Nieuwstraat in Aalst te vinden zijn. Na de verbouwingswerken, keert de boekenwinkel terug naar de vertrouwde locatie.

In een winkelruimte van 450 vierkante meter, rechtover horecazaak Aperoni en vlakbij de Hopmarkt en Grote Markt, is het komende jaar Standaard Boekhandel gevestigd. De boekenwinkel verhuist omdat het vertrouwde pand in de Nieuwstraat wordt verbouwd. Het gelijkvloers en eerste verdieping worden er omgebouwd tot een moderne handelsruimte, volledig volgens het nieuwste concept van Standaard Boekhandel. Eerder vernieuwde de keten al haar filialen in Antwerpen, Brussel en Leuven, nu is Aalst aan de beurt. De vernieuwde winkel zal zo’n 400 vierkante meter groot zijn.