Stalker vernielt auto’s, gooit pek tegen gevel en dreigt ex (38) te overgieten met zwavelzuur: “Dit moét stoppen” Koen Baten

18 november 2019

18u34 1 Aalst Een 38-jarige vrouw uit Aalst leeft al anderhalf jaar met de daver op haar lijf nadat ze bedreigd en gestalkt wordt door haar ex-partner. De man uit Erpe-Mere stuurt haar meermaals dreigberichten, maar gaat nog veel verder. Afgelopen weekend bekladde hij voor de derde keer in enkele weken tijd haar gevel met zwarte pek. “Ook haar twee auto’s moesten er al aan geloven, en hij brak zelfs al binnen bij haar thuis”, zegt haar broer Michael Pardon.

De laatste tijd gaat het niet goed met de zus van Michael, zeker niet na de laatste feiten van de afgelopen weken. “We hebben mijn zus op dit moment op vakantie gestuurd naar Tunesië, zodat ze even alles op een rij kan zetten", zegt haar broer. “Helaas hebben we haar dit weekend opnieuw slecht nieuws moeten brengen met het feit dat de gevel opnieuw beklad was met pek. Het is al het derde incident op enkele weken tijd. Hij kan na al die tijd de scheiding nog steeds niet verkroppen, terwijl ik altijd tegen hem gezegd heb dat hij verder moest gaan met het leven", klinkt het.

De incidenten voor haar woning zijn pas van de laatste weken, maar de dreigementen en de stalking duren al veel langer dan dit. “Het is al 1,5 jaar bezig. Hij stuurt ook meermaals berichten naar haar met bedreigingen, heeft haar al van de weg proberen rijden. Het gaat echt ver en we hebben schrik dat dit uit de hand gaat lopen en dat er iets zal gebeuren met mijn zus", klinkt het.

Afgelopen weekend moest de gevel er aan geloven, maar de weken daarvoor had de ex-partner het gemunt op haar voertuigen. “Ze had net een nieuwe wagen gekocht toen die enkele dagen later ook met pek overgoten werd. Haar wagen moest binnen in de garage want kon niet meer rijden. Ook een wagen die ze leende van haar vriendin werd besmeurd net zoals onze oprit", aldus Michael. Haar ex-partner heeft ook al eens ingebroken in de woning. “Er was niets weg, maar alle televisietoestellen en laptops waren wel vernield, net als de kasten en andere meubels. Dit is niet de werkwijze van een dief", zegt Michael. “Hiervoor hebben we al een alarm en een camera laten installeren.”

Er werd al verschillende malen klacht ingediend bij de politie, ook afgelopen weekend werd er klacht ingediend voor de nieuwe feiten. “Niet alleen mijn zus wordt bedreigd door hem. Ook mijn mama kreeg al meermaals bedreigingen en ziet hier van af. Alleen mij laat hij op dit moment gerust, maar ik wil dat het stopt. Als het zo verder gaat loopt dit fout af en dat wil ik vermijden", zegt Michael.

De politie vertelde tegen Michael dat ze de man graag willen oppakken maar tot op heden is dit nog niet gebeurd. “Ook justitie doet blijkbaar niets, wat toch onbegrijpelijk is. Er zijn recent nog een paar voorbeelden hoe stalken fout kan aflopen. Ik hoop niet dat ze nog eens dezelfde fout maken. Dit gaat veel te ver en moet stoppen", klinkt het.

De politie van Aalst laat weten dat hier een checklist voor is voor dit soort feiten, maar kon deze niet bekijken op dit moment. “In principe als er klacht ingediend is kunnen wij ingrijpen", zegt woordvoerster Katrien Ottevaere.